„Unglaublich!“ Dieser Kane-Pass geht um die Welt

Ohne den Namen zu nennen, wird Kane deutlich

Harry Kane verzückt in der Champions League mit einer traumhaften Torvorlage. Die internationale Presse schwärmt vom Stürmer des FC Bayern - England ganz besonders.

Mittwochabend, Allianz Arena, 35. Minute: Bayerns-Superstar Harry Kane hat mit einem Ball der Superklasse den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gegen den FC Arsenal vorbereitet (JETZT im LIVETICKER).

Auf Höhe der Mittellinie spielte Kane mit seinem rechten Fuß einen 30-Meter-Pass genau in die Schnittstelle der Arsenal-Abwehr, vorbei an Jurrien Timber und genau in den Lauf des hereinlaufenden Alphonso Davies. Der Kanadier veredelte die Mega-Vorlage mit seinem schwächeren rechten Fuß ins rechte untere Eck.

Dieser Pass von Harry Kane sorgte für Begeisterung Dieser Pass von Harry Kane sorgte für Begeisterung © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

„Du kannst das Tor nicht besser vorbereiten“, schwärmte Kommentator Jan Platte bei DAZN. „Noch eine Frage zum Montag?“, sagte Platte in Anbetracht des Ballon d’Or 2026, der am Montag vergeben wird. Kane zählt bei der diesjährigen Preisverleihung zu den Top-Favoriten.

Internationale Presse von Kanes Pass begeistert

„Das kann er eben auch. Dafür war er letzte Saison schon bekannt, auch aus diesen Tiefenräumen überragende Pässe zu spielen. Das war ein ganz wichtiger Moment, um ein Highlight zu setzen“, sagte Experte Michael Ballack.

Und auch in England sorgte Kanes Vorlage für Begeisterung: „Kane you believe it?“, titelte The Sun. „Meine Güte, was für eine Vorlage von Harry Kane. Der Stürmer hat gerade mit einem perfekten Pass die Abwehr von Arsenal aufgerissen“, schrieb das Blatt.

DEINE MEINUNG

Bei der BBC war man nicht minder begeistert: „Das ist doch absurd! Die Qualität dieses Passes ist einfach unglaublich.“

„Was für eine brillante Aktion von Kane“

The Independent schrieb: „Was für eine bemerkenswerte, brillante Aktion von Kane. Ein flacher Ball, der um Timber herumkurvt, direkt in den Lauf von Davies.“

Die französische Zeitung L’Èquipe sah derweil einen „meisterhaften Steilpass“.

In Spanien hieß es bei der Mundo Deportivo: „Davies überwindet Raya, nachdem Harry Kane einen brillanten Pass aus dem Ärmel gezaubert hat.“

In der zweiten Hälfte legte Kane dann noch einen drauf und erzielte die 2:1-Führung per Strafstoß (61.).