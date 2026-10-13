Vor dem Champions-League-Spiel in Stavanger haben die Heimfans eine Überraschung für die schlafenden Münchner Stars parat. Es ist ein schlechtes Omen.

Nächtliche Ruhestörung um 1.15 Uhr: Der ein oder andere Fußballstar des FC Bayern dürfte keine 20 Stunden vor dem Champions-League-Spiel beim norwegischen Meister Viking Stavanger (21.00 Uhr) unsanft aus dem Schlaf gerissen worden sein.

Mitten in der Nacht ging in der Stadt in Südwestnorwegen unweit des Teamhotels ein rund zweiminütiges Feuerwerk hoch – mutmaßlich gezündet von den Heimfans mit dem Ziel, die Vorbereitung des großen Favoriten zu stören.

Feuerwerk bei Viking-Meisterfeier 2025 – in der Nacht vor dem Spiel gegen den FC Bayern wurde auch geböllert Feuerwerk bei Viking-Meisterfeier 2025 – in der Nacht vor dem Spiel gegen den FC Bayern wurde auch geböllert © picture-alliance/BILDBYRÅN/SID/MATHILDA SCHULER

Stars des FC Bayern mitten in der Nacht durch Feuerwerk geweckt

Für einige Augenblicke knallte es vor den Fenstern des „Radisson Blu Atlantic“, der Himmel hellte sich auf und die Lichter in einigen Zimmern gingen an.

Aktionen dieser Art sind in Fußball-Europa keine Seltenheit mehr, wenngleich Stavanger laut dem lokalen Aftenblad vor dem größten Spiel der 127-jährigen Klubgeschichte eine Premiere erlebte.

Schlechtes Omen für den FC Bayern! Letztes Mal gab es ein 0:3

Für die Bayern war die Ruhestörung nichts Neues: Sie wurden bereits im Januar 2025 unsanft geweckt und verloren danach 0:3 bei Feyenoord Rotterdam. Damals berichtete Kapitän Manuel Neuer, der in Stavanger wegen Fußproblemen nicht im Münchner Tor stehen wird: „Wir sind alle aufgewacht.“

Auch die Bayern-Fans zündelten schon mal: Im April 2026 störten sie den Tross von Real Madrid erfolgreich. Neuer und Co. gewannen das Viertelfinal-Rückspiel gegen die Königlichen 4:3 und zogen ins Halbfinale ein.