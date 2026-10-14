Beim 6:0 gegen Fenerbahce darf der Ex-Münchner für sieben Minuten ran.

Der langjährige Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat bei einem Torspektakel sein Debüt für Aston Villa gefeiert. Beim 6:0 (3:0) der Villans in der Champions League gegen ein restlos überfordertes Fenerbahce Istanbul kam der Ex-Münchner zu einem siebenminütigen Kurzeinsatz.

Goretzka war nach seinem Wechsel nach Birmingham wegen Knieproblemen ausgefallen und stand gegen Fener erstmals im Kader. In der 83. Minute brachte ihn Teammanager Unai Emery für Ross Barkley ins Spiel.

Barkley hatte doppelt getroffen. Ebenfalls ein Doppelpack gelang Goretzkas Münchner Ex-Kollegen Nicolas Jackson. Der aus Freiburg geholte Johan Manzambi glänzte beim Königsklassen-Debüt mit Tor und Assist.