Carrick deutlich: "Dann ist das hier nichts für dich"

Manchester United ist seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg. Der Trainer wird hinterfragt - und übernimmt Verantwortung. Mit welchem Ausgang?

Michael Carrick stapfte schnurstracks zur Gästekurve des kleinen Stadions am Comer See. Vor den nur noch wenigen verbliebenen Fans von Manchester United hob der Teammanager entschuldigend beide Arme nach oben.

„Es ist mehr als enttäuschend. Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung“, sagte Carrick nach dem 1:4 (0:1) bei Como 1907 und beteuerte: „Damit hat es sich – bei mir endet die Verantwortung.“

Michael Carrick entschuldigt sich Michael Carrick entschuldigt sich © AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

United ist seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg. In der Königsklasse geraten die Red Devils nach der zweiten Pleite in der dritten Partie unter Druck – nun wackelt auch Carrick. „Job in danger“, schrieb die BBC. Die Sun meinte, „Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet.“

Carrick vor dem Aus? „Es geht nicht um mich“

Auf die Frage, ob er weiterhin Rückendeckung spüre, antwortete Carrick bei TNT: „Es geht nicht um mich, sondern darum, das Spiel zu verarbeiten und zu schauen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste.“

Der argentinische Vizeweltmeister Nico Paz (2./57.), Tassos Douvikas (49.) und Jacobo Ramón (76.) trafen für das Team vom Comer See, das zum Auftakt bereits RB Leipzig mit 4:1 geschlagen hatte. Für United war das Tor von Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (90.+1) zu wenig.