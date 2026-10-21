Kompany-Ausfall? Rummenigge äußert sich

Arsenal-Spiel in Gefahr? So steht es um Kompany

Vincent Kompany könnte dem FC Bayern beim wichtigen Spiel gegen den FC Arsenal fehlen. Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zur gesundheitlichen Situation des Trainers und – und findet auch bemerkenswerte Worte.

Trainer Vincent Kompany droht dem FC Bayern vor dem nächsten wichtigen Spiel auszufallen. Der Belgier kämpft derzeit mit einem Virusinfekt, sein Einsatz an der Seitenlinie im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist noch offen.

„Wir müssen sehen, ob der Trainer auf der Bank sein kann“, sagte Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit Absolut Bayern: „Gestern schien es ihm morgens besser zu gehen, dann im Laufe des Tages etwas weniger gut. Es ist besser, wenn er es vielleicht irgendwann auskuriert.“

Wird Bayern-Coach Vincent Kompany für das Spiel gegen Arsenal fit? Wird Bayern-Coach Vincent Kompany für das Spiel gegen Arsenal fit? © IMAGO/STEINSIEK.CH

Kompany? „Unser Spiritus Rector – und der Vater des Erfolgs“

Besonders bemerkenswert fiel derweil Rummenigges Lob für den FCB-Coach aus. „Er ist unser Spiritus Rector – und der Vater des Erfolgs, den wir bisher haben“, betonte der 71-Jährige und unterstrich die Bedeutung Kompanys für die sportliche Entwicklung des Rekordmeisters.

Nun bleibt abzuwarten, ob Kompany rechtzeitig fit wird und sein Team beim kommenden Spiel gegen die Londoner wie gewohnt von der Trainerbank aus betreuen kann. Im Szenario eines Ausfalls würde Co-Trainer Aaron Danks an der Seitenlinie stehen.

Der Engländer gehört seit Kompanys Amtsantritt zum Trainerstab des FC Bayern und hat den Chefcoach schon am Dienstag bei dessen Abwesenheit auf der Pressekonferenz vertreten.