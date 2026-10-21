PSG befürchtet Kreuzbandriss bei Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain bangt um Khvicha Kvaratskhelia. Nach seiner Verletzung im Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona steht eine schwerwiegende Diagnose im Raum.

Große Sorge bei Paris Saint-Germain: Khvicha Kvaratskhelia hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Knie verletzt. Der georgische Nationalspieler musste beim 4:2-Erfolg der Franzosen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden und konnte den Platz nicht aus eigener Kraft verlassen.

Das Resultat könnte niederschmetternd sein: Nach ersten Untersuchungen besteht laut L’Équipe der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. „Im Umfeld des Spielers herrscht große Besorgnis“, berichtete das Blatt. Die Stimmung sei „sehr bedrückt“.

Hat sich Khvicha Kvaratskhelia schwer verletzt? Hat sich Khvicha Kvaratskhelia schwer verletzt? © IMAGO/ZUMA Press

Eine endgültige Diagnose steht allerdings noch aus. Weitere Untersuchungen, darunter eine MRT-Untersuchung, sollen Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. „Es ist schwierig, eine Prognose zu stellen“, hieß es aus dem Umfeld von PSG.

Muss PSG lange auf Kvaratskhelia verzichten?

Die Szene ereignete sich nach gut einer Stunde, kurz nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Katalanen zum 1:1. Kvaratskhelia ging nach einem Zweikampf zu Boden, griff sich sofort ans Knie und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Anschließend wurde er von Mitgliedern des medizinischen Stabs gestützt und vom Feld begleitet.

Für PSG wäre ein längerer Ausfall ein schwerer Rückschlag. Kvaratskhelia zählt zu den wichtigsten Offensivspielern der Mannschaft von Luis Enrique.

Bei PSG mussten außerdem Ousmane Dembélé und Kapitän Marquinhos verletzt ausgewechselt werden.