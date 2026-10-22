Kompany zu Klopp: „Nächste Frage, bitte“

Der Bundestrainer rätselt über die Rolle von Torgarant Harry Kane beim FC Bayern. Dessen Coach hat auf die Debatte aber keine große Lust.

Vincent Kompany hatte keine große Lust auf Nachhilfeunterricht für Jürgen Klopp. „Ja, da sage ich nichts zu. Nächste Frage“, sagte der Trainer des FC Bayern nach dem 2:2 (1:1) im Champions-League-Hit gegen den FC Arsenal süffisant lächelnd über die Ausführungen von „Schüler“ Klopp zum Münchner Torgaranten Harry Kane.

Der Bundestrainer hatte zuvor bei DAZN rätselnd über Kompanys Taktik im Spiel gegen den Ball und Kanes Rolle im Pressing gesprochen. „Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht. Aber ich will mich einfach weiterbilden“, sagte Klopp: „Mal ist es hybrid, dann Mann gegen Mann, dann nicht gegen den Mann. Ich lerne immer noch.“

Mittelstürmer Kane sei „überall“ auf dem Platz, ergänzte er: „Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball?“ Da ist Kane mitunter am eigenen Strafraum zu finden – sehr zur Verwunderung des Bundestrainers: „Ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich auch nicht.“

Gegen die Gunners bereitete Kane mit Traumpässen aus der Tiefe eine Großchance von Serge Gnabry (20.) und das 1:1 von Alphonso Davies (35.) vor. Später holte er in seiner eigentlichen Rolle als Neuner den Handelfmeter heraus, den er selbst zum 2:1 verwandelte (61.).

DEINE MEINUNG

„Was Harry sehr gut macht – ich habe gegen ihn ja ganz oft verteidigt: Er ist manchmal da oder nicht, aber er kommt, auf jeden Fall“, erläuterte Kompany später doch noch die Rolle des heißen Anwärters auf den Ballon d’Or. „Er ist überall und ein Spieler, der unglaublich oft die richtigen Entscheidungen trifft.“

Gegen Arsenal, berichtete Kane selbst, sei sein Spiel auch geprägt gewesen von der Stärke des Gegners. „Normalerweise ist es recht klar, wen wir pressen. Aber es hat uns ein bisschen verwirrt, wie sie sich bewegt haben“, sagte er. So sei es passiert, dass die Bayern sich phasenweise tiefer hätten fallen lassen als gewollt – auch er. Das, sagte Kane, sei „definitiv etwas, das ich und die Mannschaft verbessern können“. Vielleicht bei einer Nachhilfestunde mit Kompany.