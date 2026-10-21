PSG gibt Dembélé-Diagnose bekannt

"Ich habe die besten Spieler dieser Welt!"

Ousmane Dembélé, Marquinhos und Khvicha Kvaratskhelia werden vorerst Paris Saint-Germain fehlen. PSG gibt nach dem CL-Kracher gegen den FC Barcelona alle drei Diagnosen bekannt.

Paris Saint-Germain hat den Sieg gegen den FC Barcelona in der Champions League teuer erkauft und muss vorerst auf Ousmane Dembélé, Marquinhos und Khvicha Kvaratskhelia verzichten.

Der Georgier erlitt beim 4:2 (1:0) einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie. Er werde „in den kommenden Tagen operiert“, teilte PSG am Mittwoch mit.

Ousmane Dembélé wird PSG vorerst fehlen Ousmane Dembélé wird PSG vorerst fehlen © IMAGO/Bestimage

Auch Superstar Ousmane Dembélé und Marquinhos müssen zunächst pausieren. Die beiden erlitten Muskelverletzungen im Oberschenkel und seien daher „in den nächsten Wochen in ärztlicher Behandlung“.

Kvaratskhelia war in der 59. Minute ausgewechselt worden, er konnte den Platz nicht eigenständig verlassen und musste gestützt werden. Der 25-Jährige fehlt PSG somit bis in die heiße Phase der Saison.