Nach der Niederlage gegen Barcelona gerät Leroy Sané bei Galatasaray in die Kritik. Trainer Okan Buruk stärkt dem Deutschen den Rücken.

Leroy Sané ist bei der 1:4-Niederlage von Galatasaray Istanbul gegen den FC Barcelona in der Champions League von den eigenen Anhängern ausgepfiffen worden. Trainer Okan Buruk brachte den deutschen Offensivspieler beim Stand von 1:3 für Yunus Akgün. Sanés erster Pass auf Victor Osimhen geriet zu ungenau und landete im Seitenaus – daraufhin waren Pfiffe und Buhrufe von den Rängen zu hören.

Auch im Anschluss konnte er keine entscheidenden Impulse mehr setzen, bei den Zuschauern überwog während der Partie der Frust. Sané wurde weiterhin ausgepfiffen, auch seine Entscheidungen im Passspiel und seine Wirkung in der Offensive sorgten für Unmut. Sané rückte auch nach Schlusspfiff ins Zentrum der Kritik.

Leroy Sané geriet nach seinem Auftritt gegen Barcelona in die Kritik Leroy Sané geriet nach seinem Auftritt gegen Barcelona in die Kritik © IMAGO/PS Images

Trainer Okan Buruk nahm seinen Spieler in Schutz. „Er kam erst nach dem 1:3 ins Spiel. Das war die Phase, in der die Mannschaft eingebrochen ist. Dieses Spiel sollte nicht als Maßstab dienen, um seine Leistung zu bewerten“, sagte der Galatasaray-Coach. Die Gastgeber waren in der zweiten Partie der Ligaphase zunächst mit 1:0 in Führung gegangen, verloren gegen Barcelona aber schlussendlich doch deutlich mit 1:4.

Scharfe Sané-Kritik: „Er sollte sich schämen“

Ex-Nationalspieler Tümer Metin fand anschließend drastische Worte: „Ein Mensch sollte erst einmal Respekt vor sich selbst, seiner Karriere und seinem Namen haben. Und auch vor seinen Mitspielern. Wäre ich Sanés Teamkollege, würde ich ihm in der Kabine an die Gurgel gehen und fragen: ,Willst du uns eigentlich helfen? Ich bin vom Laufen völlig fertig!'“

Auch Sinan Engin griff Sané scharf an. „Leroy Sané sollte sich schämen! Yunus Akgün spielt, Sané sitzt auf der Bank. Ein Weltklassespieler aus Deutschland auf der Bank – wie kann das sein? Wenn du zu Hause gegen ein anderes Team verlierst, reagieren die Fans heftig. Sané wird dann ausgepfiffen“, sagte der heutige TV-Experte und ehemalige Spieler. Zudem stellte er die Behauptung auf, Sané und Rafael Leao könnten Galatasaray in der kommenden Saison Probleme bereiten und der Klub werde ihnen nahelegen, sich einen neuen Verein zu suchen.

DEINE MEINUNG

Sané wartet in dieser Saison nach acht Pflichtspielen weiterhin auf seine erste Torbeteiligung und steht deshalb schon länger in der Kritik.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.