Maier über Urbig: „Ja, was hat der denn gehalten?“

Die Torwart-Ikone warnt vor einem zu großen Hype um den 23-Jährigen und fordert ein Ende der Diskussionen um Manuel Neuer.

Torwart-Ikone Sepp Maier hat vor einem zu großen Hype um Toptalent Jonas Urbig gewarnt. „Jonas Urbig ist Anfang 20, dem tut man nichts Gutes, wenn man ihn jetzt in den Himmel lobt. Da lese ich, er habe bei der Nationalmannschaft gut gehalten. Ja, was hat der denn gehalten? Ein paar Bälle, die ganz normal aufs Tor kamen! Lassen Sie den erstmal eine ganze Saison spielen, bevor Sie Lorbeeren austeilen“, sagte Maier bei „Absolut Fußball“ von Münchner Merkur/tz über den 23 Jahre alten Keeper vom FC Bayern.

Urbig gilt als designierter Nachfolger von Manuel Neuer. Maier sieht die Zeit des Jung-Nationalspielers beim Rekordmeister aber aktuell noch nicht gekommen. „Manuel wird bis zum Sommer spielen. Und ich verstehe auch, dass er spielen will, wenn er noch spielt. Wenn er dann aufhört, tut er sich etwas Gutes. Und wenn er bis dahin unter Druck kommt, wird er das regeln“ sagte Maier vor dem Champions-League-Spiel der Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Viking Stavanger.

Neuer hatte am Samstag beim 2:2 in Augsburg haarsträubend gepatzt. Für Maier alles kein Problem: „Mein Gott, der Manuel hat sich nicht konzentriert, das passiert. Das war leichtsinnig und das weiß er. Aber so ein Theater, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat? Das ist doch ein Schmarrn! Es gibt gute oder schlechte Torhüter, aber keine alten. Manuel ist immer noch ein sehr guter.“ Die Diskussion sieht der Weltmeister von 1974 als „typisch deutsch“. Seine Forderung: „Lasst Manu in Ruhe!“