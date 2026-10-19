City-Star Semenyo fällt wochenlang aus

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, dennoch muss City lange auf Antoine Semenyo verzichten.

Der englische Fußball-Topklub Manchester City muss im heißen Herbst auf Antoine Semenyo verzichten. Der ghanaische Nationalspieler erlitt im Ligaspiel gegen Ipswich Town (3:2) am Samstag eine Knieverletzung und werde „wahrscheinlich“ rund acht Wochen ausfallen. Das bestätigte Teammanager Enzo Maresca.

Topstar Erling Haaland könnte dagegen in der Champions League gegen AEK Athen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) trotz leichter Probleme dabei sein.

Semenyo fehlt City wochenlang

Bei Semenyo habe City mit einer schwerwiegenderen Verletzung gerechnet. „Nach den Untersuchungen sind wir erleichtert. Wenn er etwa im Dezember zurückkehrt, wird er uns mit seiner Energie wie ein Neuzugang verstärken“, sagte Maresca. Nähere Angaben zur Verletzung machte der City-Coach nicht. Semenyo stand in sechs von sieben Ligaspielen in der Startelf des Premier-League-Tabellenführers.

Haaland war nach dem Erfolg gegen Ipswich übers Feld gehumpelt, Maresca gab Entwarnung. „Er könnte zur Verfügung stehen“, sagte der Italiener. „Wir haben jetzt eine Trainingseinheit und dann sehen wir weiter.“

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