RB Leipzig verliert nach der harten Niederlage gegen die Bayern auch in der Champions League. Bei Real Madrid trifft ein Ex-Leipziger traumhaft.

Lehrstunde im Bernabéu: Nach der Schmach von München hat RB Leipzig auch in der Champions League einen herben Dämpfer kassiert. Trotz einer Leistungssteigerung unterlag die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis am Mittwoch den Königsklassen-Kracher beim Star-Ensemble von Real Madrid mit 1:4 (0:1). Obwohl sich die Sachsen vier Tage nach dem 1:6 in der Bundesliga beim FC Bayern verbessert zeigten, steigt der Druck im Kampf um das Weiterkommen.

Der eingewechselte Yan Diomande (87.), der im Sommer für 125 Millionen Euro aus Leipzig gekommen war, traf gegen seinen Ex-Verein traumhaft. Sein Volley schlug krachend im linken oberen Winkel von RB-Keeper Maarten Vandevoordt ein. „Was für ein wunderschöner Kracher, alter Schwede“, kommentierte Marco Hagemann begeistert am DAZN-Mikrofon. „Haut der den in den Winkel! Ein überragendes Tor“, pflichtete ihm Experte Tobias Schweinsteiger bei.

Yan Diomande traf traumhaft gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig Yan Diomande traf traumhaft gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig © IMAGO/Pressinphoto

Zuvor hatten Bernardo Silva (44.), Arda Güler (52.), und Kylian Mbappé (83.) für die Königlichen getroffen. Tidiam Gomis (85.) erzielte den Ehrentreffer der Gäste, für die es die zweite Niederlage am dritten Spieltag der Ligaphase war. Im kommenden Heimspiel gegen Manchester City am 4. November braucht RB Punkte, um im Rennen um die nächste Runde nicht empfindlich ins Hintertreffen zu geraten. In der Bundesliga muss Demichelis‘ Team nun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger SV Elversberg zwingend in die Erfolgsspur zurückkehren.

Vor dem Auftritt in der spanischen Hauptstadt hatte Demichelis von seinen Spielern gefordert, die Pleite vom Wochenende zu vergessen. „Wir werden ein anderes Gesicht zeigen“, kündigte der Argentinier an. Dafür veränderte er die Anfangsformation auf drei Positionen. Unter anderem kam Ridle Baku als Rechtsverteidiger für den gegen Bayern völlig überforderten Lukas Klostermann zum Einsatz.

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Real schlägt in starker RB-Phase zu

Und der Coach sollte zunächst Recht behalten! Zu Beginn ließ RB gegen Mbappé und Co. kaum etwas zu und setzte selbst Nadelstiche nach vorne. Zwar zog Madrid in der Folge das Tempo an, doch Leipzig hielt stark dagegen – und hatte die erste Großchance: Mittelstürmer Romulo (28.) prüfte Real-Torwart Thibaut Courtois aus der Drehung. Die Gastgeber antworteten prompt mit einem Distanzschuss von Vinicius Jr. (29.), den Vandevoordt abwehrte.

Die Leipziger waren nun mindestens ebenbürtig und zeigten sich weiter mutig. Kapitän David Raum filetierte mit einem tollen Tiefenpass die Real-Abwehr, doch der freie Christopher Nkunku (41.) scheiterte im Duell an Courtois. Mitten in dieser starken RB-Phase schlugen die Königlichen dann zu. Einen Abschluss von Arda Güler parierte Vandevoordt mit den Füßen. Den frei zwischen seinen Beinen trudelnden Ball drückte Bernardo über die Linie. Kurz vor der Pause zwang Vini Jr. (45.+1) den Leipziger Schlussmann erneut zu einer Glanztat.

Nach der Halbzeit drehte Real langsam auf. Vandevoordt hielt einen Schuss aus spitzem Winkel von Madrids Kapitän Fede Valverde (48.). Leipzig hatte nun viel weniger Zugriff als im ersten Durchgang, schaffte kaum Entlastung – und wurde dafür bestraft. Jude Bellingham fand Mbappé am zweiten Pfosten, dessen Kopfballverlängerung Güler vollendete. Nur drei Minuten später traf Mbappé das Außennetz. Real kontrollierte nun das Spiel und legte nach. Nach Leipzigs Ehrentreffer setzte Diomande, der in der 70. Minute eingewechselt worden war, für den sehenswerten Endstand.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)