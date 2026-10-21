Selbstkritik! Liverpool-Star schonungslos ehrlich

Virgil van Dijk kritisiert seinen Fehler gegen Villarreal. Liverpool dreht erneut einen Rückstand unter Andoni Iraola.

Virgil van Dijk hat nach dem spektakulären 4:3 des FC Liverpool gegen Villarreal in der Champions League seinen Anteil am Fehlstart schonungslos eingeräumt. Der Kapitän leitete den frühen Rückstand durch Georges Mikautadze mit einem missglückten Rückpass ein, ehe Sergi Cardona noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte.

Liverpool drehte die Partie an der Anfield Road dennoch – es war bereits das dritte Comeback nach Rückstand im elften Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola.

Virgil van Dijk geht selbstkritisch mit seiner Leistung um Virgil van Dijk geht selbstkritisch mit seiner Leistung um © IMAGO/NurPhoto

Liverpool dreht zum dritten Mal einen Rückstand

„Es war ein schrecklicher Start“, sagte van Dijk. „Als Verteidiger ist es ziemlich schwer, sich davon zu erholen. Ich habe es versucht, aber persönlich war es ein schlechter Tag im Büro. Aber wir machen es mit elf Spielern zusammen.“ Der Niederländer betonte zugleich: „Ich war nicht der Beste. Aber wir haben gewonnen, und es geht nicht um mich, sondern um uns.“

Nach den Erfolgen nach Rückstand gegen Atlético Madrid und Brentford gelang Liverpool damit bereits zum dritten Mal in dieser Saison die Wende. In der gesamten Vorsaison hatten die Reds nur zweimal einen Rückstand noch in einen Sieg verwandelt.

Großes Lob für Ngumoha

Van Dijk sieht in Iraolas forderndem und aggressiverem Ansatz einen Wandel: „Was der Trainer von uns verlangt, passt zu Liverpool. Es ist nicht einfach, es ist anspruchsvoll. Aber wenn wir Spiele auf die Liverpool-Art gewinnen wollen, müssen wir es tun.“

Besonders Rio Ngumoha prägte die Aufholjagd auf dem rechten Flügel. Der Teenager bereitete die Treffer von Ronald Araújo zum Ausgleich und Alexis Mac Allister zur Führung vor. Van Dijk lobte den Angreifer: „Er ist zeitweise ziemlich elektrisierend. Er war ständig eine Gefahr und ihr Verteidiger hatte einen schweren Abend.“

DEINE MEINUNG

Für Liverpool geht es am Sonntag in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion weiter. Van Dijk warnte vor dem nächsten Gegner: „Brighton fliegt hoch, das wird eine schwere Aufgabe.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.