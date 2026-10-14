Der 20-Jährige ist in Bratislava geboren. Sebastian Hoeneß prophezeit dem Flügelspieler eine große Zukunft.

Für den slowakischen Nationalspieler Leo Sauer wird der Auftritt des VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava „etwas ganz Spezielles sein, ein Erlebnis. Ich freue mich auf meine Freunde. Meine Eltern werden da sein, meine Familie. Ich bin aufgeregt“, sagte der 20 Jahre alte VfB-Profi vor dem zweiten Spiel der Ligaphase in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Sauer brennt auf Startelf-Premiere

Sauer ist in Bratislava geboren und hat dort auch in der Jugend gespielt. Der VfB verpflichtete den Flügelspieler für 12,5 Millionen Euro plus Boni im Sommer von Feyenoord Rotterdam. Den deutschen Fans war Sauer mit einem starken Auftritt beim 2:0 der Slowaken gegen die DFB-Elf in der WM-Qualifikation bekannt geworden.

Sein Start in Stuttgart verlief bisher aber nicht nach Wunsch. Nach einer langwierigen Muskelverletzung absolvierte Sauer bisher erst fünf Kurzeinsätze für die Schwaben. Gegen Slovan hofft er nun aber auf seinen ersten Startelfeinsatz. Er sei auf jeden Fall „bereit“, sagte er am Dienstagabend. Zuletzt hatte er für die slowakische Nationalmannschaft zwei Spiele von Beginn an absolviert.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wollte am Tag vor dem Spiel allerdings noch nicht verraten, ob er auf Sauer baut. Grundsätzlich mache das Toptalent aber „einen guten Eindruck. Leo ist ein hochinteressanter, hochveranlagter, junger Spieler. Er hat schon bei Feyenoord sein Potenzial gezeigt. Er hat eine große Zukunft vor, weil er ein sehr, sehr spannendes Profil besitzt“, lobte Hoeneß. Er glaube, „dass wir da noch ein bisschen was erwarten können in den nächsten Jahren“.