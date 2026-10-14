Dennis Seimen sitzt nach seinem Bundesliga-Debüt in der Champions League auf der Bank.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß nimmt beim Champions-League-Spiel des VfB bei Slovan Bratislava einen Wechsel auf der Torhüterposition vor. Der 20 Jahre alte Dennis Seimen wird durch Fabian Bredlow (31) ersetzt.

Seimen hatte nach langer Verletzungspause am Samstag in Paderborn (2:0) sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Vor der Saison war er von Hoeneß zur Nummer eins der Schwaben bestimmt worden. Bredlow hatte Seimen in den vergangenen Wochen vertreten und dabei überzeugt.

Auf der Bank des VfB sitzt zunächst auch Ermedin Demirovic. Der Torjäger hatte zum Auftakt der Königsklasse beim 3:1 gegen Viking Stavanger mit einem Hattrick in nur zwölf Minuten auf sich aufmerksam gemacht. Dzenan Pejcinovic stürmt für Demirovic. Der verletzte Maximilian Mittelstädt wird auf der linken Abwehrseite von Ramon Hendriks ersetzt.