Diese Worte nach dem United-Debakel haben es in sich

Nach der 1:4-Niederlage gegen Como liegen bei Manchester United die Nerven blank. Kapitän Bruno Fernandes kritisiert die Taktik von Trainer Michael Carrick. Wayne Rooney platzt daraufhin der Kragen - die United-Legende rechnet gnadenlos ab.

Bei Manchester United herrscht Krisenstimmung. Nach der blamablen 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League wächst der Druck auf Trainer Michael Carrick. Doch ausgerechnet Klublegende Wayne Rooney nimmt nicht den Coach, sondern die Spieler ins Visier.

„Diese Spieler sind egoistisch. Sie interessieren sich nicht für ihre Mitspieler, den Trainer, die Mitarbeiter und die Fans. Sie interessieren sich nur für sich selbst“, wetterte der Engländer im Podcast The United Stand.

Wayne Rooney kritisiert die Stars von Manchester United scharf Wayne Rooney kritisiert die Stars von Manchester United scharf © IMAGO/Ball Raw Images

Rooney legte nach: „Wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, benehmen sie sich wie kleine Babys, werfen ihre Spielsachen aus dem Kinderwagen und schieben die Schuld auf andere.“

Fernandes kritisiert Carricks Taktik

Auslöser der Wutrede waren Aussagen von Kapitän Bruno Fernandes. Nach dem Debakel am Comer See hatte der Portugiese die taktische Ausrichtung seines Trainers scharf hinterfragt. United habe nicht konsequent genug gepresst und dem Gegner dadurch zu viele Räume überlassen.

Ob Carrick taktisch falsch gelegen habe? „Das müssen Trainer und Stab beantworten, nicht ich“, versuchte Fernandes zumindest ein wenig zurückzurudern.

Schon eine Woche zuvor hatte der Verteidiger Lisandro Martinez die Transferpolitik des Klubs kritisiert. Für Rooney ein gefährliches Signal: Bereits bei Martinez‘ Aussagen habe er gewusst, dass dies die Kabine auseinanderreißen könne.

Die Spieler würden sich vor ihrer Verantwortung drücken, schimpfte der 41-Jährige. Besonders Fernandes müsse sich angesichts seiner Leistungen selbst hinterfragen.

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Rooney warnt Carrick

Auch Carrick fand nach der Niederlage deutliche Worte. „Wenn du nicht läufst – weder nach vorne noch nach hinten -, wirst du nicht gewinnen“, erklärte der United-Coach. Die Leistung seiner Mannschaft sei „inakzeptabel“ gewesen.

Rooney fürchtet derweil, dass sein ehemaliger Mitspieler zum Bauernopfer werden könnte. Sein Rat an Carrick: „Du musst anfangen, für dich selbst zu kämpfen. Denn diese Spieler werden dich mit nach unten ziehen – und am Ende bist du derjenige, der seinen Job verliert.“

Am Sonntag empfängt Manchester United den AFC Bournemouth. Für Carrick könnte die Partie zum nächsten Schicksalsspiel werden.

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