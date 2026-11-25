Borussia Dortmund erkämpft sich beim FC Arsenal einen Punkt - zum Unverständnis von Mikel Arteta und seiner Stars.

Spieler und Trainer des FC Arsenal trauern nach dem Remis gegen Borussia Dortmund in der Champions League zwei verlorenen Punkten hinterher. Die Gunners fühlten sich dem BVB beim 1:1 am fünften Spieltag der Ligaphase klar überlegen.

„Es steht außer Frage, wie überlegen und dominant wir waren, welche Gefahr wir darstellten und wie sehr alle mit dem Spiel und untereinander verbunden waren“, sagte Arsenals Trainer Mikel Arteta: „Es war großartig, das zu sehen. Es war unglaublich, dass der Ball manchmal nicht im Netz gelandet ist. Wie um alles in der Welt konnten einige dieser Versuche nicht reingehen? Das ist mein Eindruck.“

Mikel Arteta und der FC Arsenal trauern zwei vergebenen Punkten hinterher Mikel Arteta und der FC Arsenal trauern zwei vergebenen Punkten hinterher © IMAGO/Shutterstock

Durch einen sehenswerten Distanztreffer von Viktor Gyökeres (10. Minute) waren die Hausherren in London zunächst in Führung gegangen. Für die Schwarz-Gelben glich Maximilian Beier nach Vorarbeit von Joane Gadou aus (55.).

Arsenal-Star fand Team gegen BVB „teilweise unglaublich“

„Wir hätten in der zweiten Hälfte ein Tor erzielen können. Wir hätten das Spiel auf viele verschiedene Arten gewinnen können“, meinte auch der stark aufgelegte Gyökeres: „Wir haben gut gespielt und uns viele Chancen herausgespielt; wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber manchmal läuft es eben so“.

Ähnlich deutlich wurde sein Teamkollege Noni Madueke. Die Vorstellung sei bis auf die Abschlüsse „zeitweise unglaublich“ gewesen. „Das fühlt sich definitiv so an, als hätten wir zwei Punkte liegen lassen. Ich bin ein bisschen frustriert – ich denke, wir müssen alle drei Punkte holen.“

DEINE MEINUNG

Auch die englische Presse sprach von einem vergebenen Sieg. Exemplarisch titelte The Mirror: „Schlampiges Arsenal lässt Borussia Dortmund vom Haken.“

Der Blick auf die Zahlen spricht derweil ebenfalls klar für den englischen Meister, der einen xG-Wert von 2,83 vorweisen konnte. Der BVB kam auf 1,15. Bei den Abschlüssen stand es 30:14, wobei jeweils nur vier Schüsse auch aufs Tor kamen. Arsenal verzeichnete rund 63 Prozent Ballbesitz.

Dem BVB dürfte all das allerdings recht egal sein, ein Punkt im Emirates Stadium ist aller Ehren wert. In der Tabelle der Königsklasse liegt die Borussia nur einen Zähler hinter den Gunners auf Rang sieben.