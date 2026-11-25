Gegen den FC Arsenal überzeugt der junge Franzose mit einer bärenstarken Leistung und beweist auch offensiv Qualitäten. Dafür regnet es aus der eigenen Mannschaft Lobeshymnen.

Was für eine Leistung! Beim 1:1-Achtungserfolg von Borussia Dortmund beim FC Arsenal hat Joane Gadou einen starken Auftritt geliefert und dafür großes Lob von den eigenen Mitspielern erhalten.

Der junge französische Innenverteidiger glänzte im Emirates Stadium sowohl in der Defensive als auch auf der anderen Seite des Spielfelds: Den Ausgleichstreffer von Maximilian Beier hatte Gadou, der in der SPORT1-Einzelkritik eine 1,5 erhielt, nach einem sehenswerten Dribbling vorbereitet.

Joane Gadou erlebte in London einen starken Abend Joane Gadou erlebte in London einen starken Abend © IMAGO/APL

„Gadou ist einfach ein Tier. Wie er andribbelt und den Körper reinstellt, hat er sehr stark gemacht. Mein Abschluss war auch in Ordnung“, befand Torschütze Beier nach Abpfiff bei Prime Video. Der 19-Jährige war in der eigenen Hälfte losgestiefelt und hatte zwei Arsenal-Spieler abgeschüttelt – dann steckte er klasse auf Beier durch, der zum 1:1-Endstand netzte.

„Die Vorlage ist natürlich eine Sensation“, schwärmte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. „Angefangen von der Ballan- und mitnahme, durchs Mittelfeld zu sprinten und im richtigen Moment den Ball abzuspielen – das ist für einen 19-Jährigen in so einem Spiel keine Selbstverständlichkeit.“

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Gadou überrascht mit Offensiv-Qualitäten

Auch die Teamkollegen stimmten Loblieder auf den Youngster an. „Es ist so eine gute Bewegung von ihm. Ich weiß, es klingt komisch, weil er Verteidiger ist, aber im Eins-gegen-Eins ist er so stark. Mit und ohne Ball“, feierte ihn Jobe Bellingham.

Die Offensivqualitäten des Franzosen sind im Team also offenbar durchaus bekannt. „Nach dem Tor habe ich zu ihm gesagt: Das solltest du öfter machen“, scherzte Bellingham.

Auch Torhüter Gregor Kobel schmunzelte, als er von SPORT1 auf die Offensivqualitäten des Defensivtalents angesprochen wurde: „Bei ihm ist es so: Wenn er mal keine Anspielstation hat, dann geht er einfach mal alleine. Vielleicht müssen wir uns mal öfter nicht zeigen, dann geht er vielleicht öfter so durch.“

Der Franzose war erst in diesem Sommer von RB Salzburg zum BVB gewechselt und lieferte gegen Arsenal nun eine seiner besten Leistungen im schwarz-gelben Dress. „Er hat ein gutes Spiel gemacht, das auf jeden Fall“, erklärte auch BVB-Sportdirektor Ole Book.

Auch Jobe Bellingham (r.) schwärmte von Joane Gadou Auch Jobe Bellingham (r.) schwärmte von Joane Gadou © IMAGO/Kirchner-Media

BVB-Star mit tollem Auftritt: „Er hat große Fähigkeiten“

„Das ist natürlich auch ein Grund, warum er da ist, weil wir in ihm die Möglichkeit sehen, auf dem höchsten Level so dagegenzuhalten und auch diese Körperlichkeit und diese Geschwindigkeit zu haben, um auch gegen die absoluten Topmannschaften in Europa Akzente zu setzen“, schwärmte Book weiter, gestand aber auch: „Er hat auch noch viele Dinge, an denen wir gemeinsam arbeiten.“

In eine ähnliche Kerbe schlug auch BVB-Coach Niko Kovac nach der Partie. „Er ist auf einem guten Weg“, befand der Kroate, schob allerdings nach: „Aber wie ich immer wieder sage: Er kann und muss noch einiges essen. Damit er groß und stark wird.“

Am vergangenen Wochenende war Gadou beim 1:0-Sieg gegen Gladbach noch zur Halbzeit ausgewechselt worden, nachdem er früh eine Gelbe Karte bekommen hatte. Doch in London schickte ihn Kovac erneut von Beginn an aufs Feld. „Er hat große Fähigkeiten. Das Vertrauen kriegt er immer wieder. Was aber nicht heißt, dass er jetzt jedes Spiel spielen wird“, erklärte der Coach.