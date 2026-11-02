Bayern-Expertin: „Nicht Harry-Kane-like!“

Expertin Julia Simic spricht bei SPORT1 über Weltfußballer Harry Kane. Dessen Leistung gegen den BVB sieht sie zwar kritisch, lobt den Torjäger aber als Vorbild.

Julia Simic hat das erste Spiel von Harry Kane nach dem Gewinn des Ballon d’Or gegen Borussia Dortmund bei SPORT1 kritisch bewertet. „Er hat wahrscheinlich eins seiner schwächsten Spiele gemacht im Bayern-Shirt, weil er einfach viele Chancen vergeben hat. Er hat unter anderem den Elfmeter verschossen“, erklärte die Sky-Expertin und befand: „Nicht Harry-Kane-like!“ (Die Bayern in der Einzelkritik)

Zu negativ wollte Simic Kanes Auftritt aber nicht bewerten: „Er hat auch ein Tor vorbereitet – also alles gut!“ Dass der Ballon d’Or für Kane eine Bürde sein könnte, glaubt die Co-Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft nicht: „Es ist keine Bürde, sondern einfach eine riesengroße Auszeichnung.“

„Harry Kane ist doch ein Mensch“

Dass Kane beim 2:2 der Bayern gegen Dortmund nicht seine Top-Leistung abgerufen habe, sei für Simic nicht überraschend gewesen: „Er hatte eine extrem schöne Woche. Das alles musst du auch erstmal kurz verarbeiten. Irgendwie hat man gemerkt: Harry Kane ist doch ein Mensch. Das macht ihn noch sympathischer.“

Ohnehin sieht Simic Kane als großes Vorbild: „Er zeigt jedem Star, dass man auch in Deutschland individuelle große Titel gewinnen kann.“

Am Dienstag treffen die Bayern in der Champions League in Spanien auf Atletico Madrid (21 Uhr im Liveticker).