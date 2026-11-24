Borussia Dortmund steht gegen Arsenal London vor einer schweren Aufgabe. Für Jobe Bellingham ist es dabei auch eine Rückkehr in sein Heimatland. Und obwohl ihn bislang kaum jemand auf dem Schirm hat, sind die Augen auf ihn gerichtet.

Es wäre eine dieser besonderen Geschichten, die der Fußball manchmal schreibt. Jobe Bellingham legte nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im vergangenen Jahr einen Start nach Maß hin. Bei der Klub-WM 2025 traf er bei seinem Startelfdebüt und erst zweiten Einsatz überhaupt für den BVB gegen die Mamelodi Sundowns zum zwischenzeitlichen 3:1. Ein Einstand, der große Erwartungen weckte.

Nur: Seitdem ist vor dem gegnerischen Tor Funkstille. 63 weitere Spiele im schwarz-gelben Trikot, kein weiterer Treffer. Ausgerechnet bei seiner Rückkehr nach England könnte er das ändern.

Jobe Bellingham gastiert am Dienstag mit Borussia Dortmund beim FC Arsenal Jobe Bellingham gastiert am Dienstag mit Borussia Dortmund beim FC Arsenal © IMAGO/Sven Simon

Noch ist er nicht im Fokus

Denn Bellingham, geboren in Stourbridge im Ballungsraum Birmingham, kehrt als ein anderer Spieler in seine Heimat zurück. Aus dem Talent, das sich in Dortmund zunächst schwertat, ist ein Leistungsträger geworden. Einer, der sich seinen Platz erarbeitet hat und aus dem BVB-Mittelfeld kaum noch wegzudenken ist.

Und seit ihn Thomas Tuchel kürzlich erstmals in die englische A-Nationalmannschaft berufen hat, dürfte auch die Aufmerksamkeit in seiner Heimat deutlich gestiegen sein.

„In England haben wir noch gar nicht so viel von ihm gesehen – zumindest nicht auf dieser großen Bühne. Ich weiß aber, wie gut die Bundesliga gerade für junge Spieler sein kann. Ich glaube, das ist der perfekte Ort für ihn. Ich freue mich auf ihn“, erzählt Simon Collings von der englischen Zeitung The Sun gegenüber SPORT1.

DEINE MEINUNG

Bellingham arbeitet sich zur festen Größe

Der Weg dorthin war allerdings kein Selbstläufer. „Er hat ein bisschen Zeit gebraucht. Denn die Unterschiede zwischen der zweiten englischen Liga und der Bundesliga sind groß. Auch kulturell gibt es viele Unterschiede. Er kam in ein neues Land, musste sich da erstmal zurechtfinden. Ich bin sehr zufrieden mit ihm“, erklärte Niko Kovac am Montagabend auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Arsenal (LIVETICKER).

Bellinghams Antwort auf die Anlaufschwierigkeiten: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Extraschichten statt Ausreden. Nicht selten ist er der Erste am Trainingsgelände und der Letzte, der es wieder verlässt. Mit Erfolg. Knapp eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Deutschland ist der 21-Jährige nicht mehr bloß ein vielversprechendes Talent, sondern eine feste Größe im Dortmunder Spiel.

Bellingham kaum mehr wegzudenken

Das liegt auch daran, dass sich das Mittelfeld des BVB inzwischen gefunden zu haben scheint. „Wenn man den Saisonstart mit jetzt vergleicht, sieht man, dass wir uns weiterentwickelt haben“, erklärte Joey Veerman auf SPORT1-Nachfrage.

Felix Nmecha als überragender Umschaltspieler, Veerman als Taktgeber – und mittendrin Bellingham. Der Engländer bringt körperliche Wucht und schier unendliche Laufstärke ins Dortmunder Spiel. Qualitäten, die ihn zu einem wichtigen Puzzleteil machen.

„Er ist physisch sehr stark, rennt viel. Wenn ich den Ball habe, geht er auch häufig in die Tiefe. Für die Qualität der Mannschaft ist er enorm wichtig“, beschrieb der Niederländer die Qualitäten des 21-Jährigen.

Auch Kovac war voll des Lobes: „Jobe entwickelt sich sehr gut. Er ist jetzt auch ein Teil der englischen Nationalmannschaft. Das hat er sich absolut verdient. Er hat sich jeden Tag weiterentwickelt. Nicht nur physisch, sondern auch am Ball.“

England hatte ihn kaum auf dem Schirm

Bemerkenswert dabei: Während Bellingham in Dortmund längst zu einem wichtigen Faktor gereift ist, haben sie ihn in seiner Heimat bislang kaum auf der ganz großen Bühne erlebt. Anders als sein älterer Bruder Jude, der einst ebenfalls beim BVB spielte und inzwischen für Real Madrid aufläuft, steht Jobe in England noch längst nicht so sehr im Rampenlicht.

„Es wird spannend zu sehen sein, wie er sich gegen Declan Rice, Bruno Guimaraes oder auch Martin Ödegaard schlagen wird“, so Collings.

Am Dienstagabend gegen Arsenal bekommt Bellingham nun genau diese Bühne. Im Emirates Stadium kann er seinen Landsleuten zeigen, was aus ihm in Dortmund geworden ist. Dass er längst mehr ist als nur der kleine Bruder von Jude. Dass er sich seinen Platz auf höchstem Niveau verdient hat.

Und vielleicht schließt sich ausgerechnet in seiner Heimat auch noch der Kreis zu seinem Traumstart beim BVB. Denn wenn sich harte Arbeit tatsächlich auszahlt, könnte Bellingham in London endlich das gelingen, worauf er seit Juni 2025 wartet: ein eigener Treffer.