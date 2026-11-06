Thomas Tuchel sorgt für Bellingham-Überraschung

In 18 Sekunden hat Tuchel über Kane alles gesagt

Thomas Tuchel holt den BVB-Star Jobe Bellingham erstmals in die A-Nationalmannschaft Englands - wo er zusammen mit seinem Bruder Jude auflaufen könnte.

Thomas Tuchel hat erstmals beide Bellingham-Brüder für die englische A-Nationalmannschaft berufen. Der deutsche Trainer der Three Lions nominierte neben Real Madrids Superstar Jude Bellingham auch dessen jüngeren Bruder Jobe von Borussia Dortmund für die kommenden Spiele in der Nations League. Der 21 Jahre alte BVB-Profi war bisher lediglich für die U-Mannschaften Englands aufgelaufen.

„Er hat seinen Weg und seinen Rhythmus in Dortmund gefunden“, sagte Tuchel: „Er verdient es, sich zeigen zu dürfen und wir freuen uns auf ihn. Es ist eine tolle Story, dass beide Brüder nominiert sind.“

Jobe und Jude Bellingham – bald erstmals gemeinsam für England auf dem Platz? Jobe und Jude Bellingham – bald erstmals gemeinsam für England auf dem Platz? © IMAGO/Alterphotos

Englands Presse staunt über Bellingham

Nicht im Kader steht derweil Cole Palmer vom FC Chelsea. „Jobe rein, Cole rasiert“, titelte die Daily Mail. Vor allem die Berufung des jüngeren Bellinghams sorgte dabei für Verwunderung: „Das hat wohl niemand kommen sehen“, schrieb die Tageszeitung.

Zwar habe Bellingham zuletzt unter anderem im Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern überzeugt, es handele sich aber dennoch um einen „völlig unerwarteten Entschluss von Tuchel“.

Palmer wiederum war bereits für die WM nicht berücksichtigt worden, zuletzt aber ins Aufgebot zurückgekehrt.

England trifft in der Nations League am 12. November auf Kroatien, am 15. November folgt ein Duell mit Spanien.

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