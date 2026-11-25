Der Kulttalk zur Champions League auf SPORT1 ist zurück! Am Mittwochabend geht der Talk in die nächste Runde.

Der Fantalk ist zurück! Immer mittwochs um 20.15 Uhr geht der Kulttalk auf SPORT1 live aus der Lover’s Lane im altobelli in Essen auf Sendung. Dabei begrüßt das Moderationsduo aus Hauptmoderatorin Lisa Ramuschkat und Co-Moderator Hartwig Thöne prominente Gäste.

Bei der Sendung anlässlich der Duelle zwischen dem FC Bayern München und OSC Lille sowie Inter Mailand und dem VfB Stuttgart ist am 25. November unter anderem SPORT1-Experte Peter Neururer im Einsatz. Natürlich hat die Runde auch das restliche Geschehen in der Champions League im Blick.

Der Fantalk wird moderiert von Lisa Ramuschkat (l.) und Hartwig Thöne (r.) Der Fantalk wird moderiert von Lisa Ramuschkat (l.) und Hartwig Thöne (r.) © SPORT1

SPORT1 Fantalk zur Champions League: Einzigartig im deutschen TV

Authentische Meinungen, hitzige Diskussionen und eine einmalige Fankultur machen den Fantalk seit seiner Premiere im Jahr 2013 zu einem festen Bestandteil im deutschen Fußball-TV. Die Runde öffnet sich für wechselnde Gäste, welche für frische Perspektiven und neuen Gesprächsstoff sorgen. Ein weiterer Platz am Tisch sorgt ab sofort für noch mehr Meinungsvielfalt und Diskussionen.

Während auf dem Rasen Champions-League-Geschichte geschrieben wird, liefern die Gäste am Tresen leidenschaftliche Analysen, pointierte Kommentare und jede Menge Emotionen.