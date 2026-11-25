Antonio Nusa sorgt nun auch in der Champions League für Furore. RB Leipzigs Offensive ist auch dank des Norwegers kaum zu stoppen - bahnt sich der nächste Megatransfer an?

Die beste Offensive der Bundesliga kommt jetzt auch in der Champions League in Fahrt – und das liegt nicht zuletzt an Antonio Nusa. Der norwegische Nationalspieler war auch bei RB Leipzigs 3:1-Sieg gegen RC Lens mit zwei Treffern der entscheidende Mann.

Nusa befindet sich in der wohl besten Form seines Lebens. Nach 17 Spielen steht er bei neun Toren und acht Assists. Damit bewegt sich der 21-Jährige schon fast auf dem Niveau von Bayern Münchens Michael Olise, auch wenn dieser nicht nur in Deutschland unter den Flügelspielern immer noch das Maß aller Dinge ist. Der Franzose kommt auf zwölf Tore und sieben Assists in 16 Partien.

Antonio Nusa befindet sich in der Form seines Lebens Antonio Nusa befindet sich in der Form seines Lebens © IMAGO/STEINSIEK.CH

Der nächste Topfauftritt Nusas sorgte auch in Olises Heimat für Anerkennung. Lens geht dort zwar gerade durch eine schwere Krise, die Treffer in der 9. und 94. Minute wurden dennoch honoriert. Die L’Equipe erklärte Nusa zum Spieler des Spiels und gab ihm mit der Note acht von zehn die mit Abstand beste Bewertung der Partie.

Bei Nusa gehen die Spekulationen schon los

32 Tore hat Leipzig in der Bundesliga bereits erzielt, immerhin zwei mehr als Titelverteidiger Bayern. Alle 149 Minuten sorgt Nusa dabei für einen Scorerpunkt. Vor allem seit Ende Oktober ist er kaum noch zu halten, in den vergangenen acht Spielen blieb er nur einmal ohne Tor oder Assist.

„Glühend heißer Nusa“, feierte entsprechend auch das Dagbladet in seiner norwegischen Heimat. „Nusa rasiert derzeit, und vor dem Spiel heute Abend gab es Berichte aus England, wonach der Flügelspieler bei Arsenal im Gespräch sei. Da passte es gut, dass er sich mit einem neuen Tor in Europa präsentieren konnte“, heißt es in dem Bericht. „Nusa reitet eine gigantische Welle“, ergänzte VG.

DEINE MEINUNG

Tatsächlich schickt sich Nusa, der in der Vergangenheit auch schon lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, offensichtlich an, Leipzigs nächster Megatransfer zu werden. Der norwegische TV-Experte Jan Aage Fjörtoft schrieb nach dem Lens-Spiel schon: „Nusa on fire, schon wieder. Frage mich, wo er nächste Saison sein wird…?“

Der nächste Diomande?

Transfermarkt.de beziffert den Marktwert Nusas noch mit 45 Millionen Euro. Wenn er seine aktuelle Form auch nur annähernd hält, dürfte Leipzig beim Auftauchen eines ernsthaften Interessenten sicher mindestens die doppelte Summe aufrufen.

Zur Erinnerung: Yan Diomande, der in der vergangenen Saison auf Nusas Position für Furore gesorgt hatte, ging für mindestens 125 Millionen Euro nach Madrid. Zu dessen Statistiken der vergangenen Saison fehlen Nusa jetzt schon nur noch vier Tore und drei Assists.

Leipzig steht in der Champions League für den Moment auf Rang 21. Bei zwei Siegen setzte es drei Niederlagen.