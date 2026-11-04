Selbstbewusster BVB: "Trauen uns mehr zu als andere"

Borussia Dortmund empfängt heute Betis Sevilla. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach dem 2:2 beim FC Bayern steht für Borussia Dortmund heute Abend die nächste Aufgabe in der Champions League an.

Um 21.00 Uhr empfängt der BVB Betis Sevilla im Signal Iduna Park zum ersten Duell beider Klubs in diesem Wettbewerb. Serdar Gözübüyük ist als Schiedsrichter angesetzt.

Borussia Dortmund will das nächste Erfolgserlebnis Borussia Dortmund will das nächste Erfolgserlebnis © IMAGO/DeFodi Images

Champions League heute: BVB – Betis LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Borussia Dortmund holte zuletzt beim FC Bayern ein 2:2 und überraschte dabei mit einer Viererkette. Niko Kovac hatte seine Führungsspieler Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton vor der Umstellung einbezogen, nachdem der BVB seit seinem Amtsantritt fast durchgehend mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette aufgelaufen war.

Betis Sevilla reist mit Marc Bartra nach Dortmund

Für Betis Sevilla ist die Rückkehr von Marc Bartra in den Signal Iduna Park ein besonderes Wiedersehen. Der 35 Jahre alte Innenverteidiger bestritt zwischen 2016 und 2018 insgesamt 51 Pflichtspiele für Borussia Dortmund und gewann mit dem BVB den DFB-Pokal.

Bartra wurde beim Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus im April 2017 verletzt, kehrt nun aber mit großer Verbundenheit zu seinem früheren Verein zurück.

Borussia Dortmund und Betis Sevilla mit starken Champions-League-Serien

Borussia Dortmund und Betis Sevilla treffen erstmals überhaupt aufeinander. Betis gewann alle drei bisherigen Partien in der laufenden Champions-League-Saison. Der BVB verlor nur zwei seiner vergangenen 24 Heimspiele in der Champions League und holte in diesem Zeitraum 15 Siege bei sieben Unentschieden.

Wird Borussia Dortmund gegen Betis Sevilla heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird BVB gegen BET im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Borussia Dortmund gegen Betis Sevilla im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Dortmund gegen Betis Sevilla im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.