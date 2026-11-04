Dortmund: Sabitzer fällt krankheitsbedingt aus

Der Österreicher kann im kniffligen Champions-League-Spiel gegen Betis Sevilla nicht mitwirken.

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer wird Borussia Dortmund im kniffligen Champions-League-Heimspiel gegen Betis Sevilla fehlen. Entsprechende Medienberichte, wonach der 32 alte Jahre Österreicher für die Partie am Abend (21.00 Uhr/DAZN) krankheitsbedingt ausfällt, decken sich mit SID-Informationen.

Sabitzer hatte den BVB in der Vorwoche im DFB-Pokal per Freistoß spät zum Sieg gegen Werder Bremen (3:2) geschossen, in dieser Saison saß er häufig zunächst auf der Bank. Der BVB steht in der Königsklasse nach drei Spielen bei sechs Punkten, Betis um den Ex-Dortmuner Marc Bartra hat die Maximalausbeute von neun Zählern auf dem Konto.