Das englische Topteam kommt in der Königsklasse gegen Neapel nicht über ein Remis hinaus, in der Premier League wartet nun ein Kracher.

Erling Haaland haderte nach dem erneuten Rückschlag mit sich und den Gesetzen des Sports: „Fußball ist so einfach und so schwierig“, sagte der Stürmer von Manchester City nach dem 2:2 (0:0) in der Champions League gegen die SSC Neapel bei TNT Sports: „Wenn man gewinnt, ist alles leicht und wir wissen genau, was wir zu tun haben. Wenn man nicht gewinnt, fängt man an, alles zu hinterfragen.“

Gewonnen hatten die Skyblues mal wieder nicht, das Remis gegen Neapel war das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. „Wir haben es geschafft, zweimal zurückzukommen“, versuchte Haaland bei BeIN Sports noch das Positive hervorzuheben. Ayyoub Bouaddi (67.) und Rayan Cherki (86.) glichen Neapels Treffer durch Rasmus Höjlund (55.) und Noa Lang (76.) jeweils aus.

Doch insgesamt tat sich City einmal mehr schwer, was mitunter auch daran lag, dass Haaland, der am Dienstagabend als Kapitän fungierte, kaum in das Spiel seines Teams eingebunden war. „Mit oder ohne Binde fühle ich große Verantwortung“, betonte der Norweger, „alles was ich tun möchte, ist, meine Leistung für den Klub abzurufen und Spiele für ManCity zu gewinnen, und aktuell tun wir das nicht. Das tut weh…“

Nach dem Rückschlag in der Königsklasse muss City um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen, nach fünf Spielen stehen zehn Punkte zu Buche. Auch in der Liga lief es zuletzt nicht rund; nachdem es am Wochenende nur zu einem Remis gegen Fulham reichte, beträgt der Abstand auf den Tabellenführer FC Arsenal weiter sechs Punkte.

„Das einzige, was wir machen können, ist, ans nächste Spiel zu denken“, bemühte sich Haaland um Zweckoptimismus. Leichter wird es für die Skyblues jedoch nicht werden: Am Sonntag geht es in der Premier League zum Topspiel bei Arsenal.