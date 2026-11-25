Nach seinem Geniestreich gegen die PSV Eindhoven wird der Real-Star von seinem Trainer, der Presse und seinem Bruder gefeiert.

Während sich die spanische Presse vor Lob überschlug und Trainer Jose Mourinho schwärmte, gab sich Jude Bellingham nach seinem Traumtor bescheiden. „Das war ein schöner Treffer“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht über seinen sehenswerten Volleyschuss beim 5:1 (0:1) von Real Madrid gegen die PSV Eindhoven in der Champions League.

„Der Ball kam gut für mich. Da habe ich einfach nur gedacht, zu schießen“, erklärte Bellingham: „Es war ein schöner Moment und wichtig für den Sieg.“

Real war durch Ivan Perisic (32./Foulelfmeter) in Rückstand geraten, nach dem Ausgleich von Fede Valverde (50.) brachte der eingewechselte Bellingham die Königlichen mit einem Kunstschuss in der 60. Minute auf Siegkurs: Etwa 20 Meter vor dem Tor kam der 23-Jährige an den Ball, lupfte diesen mit links auf den rechten Fuß, jonglierte nochmals und vollendete dann mit dem Außenrist volley unhaltbar ins rechte Eck.

„Der ist doch vom Schienbein abgeprallt, oder?“ scherzte Jobe Bellingham, als er nach dem 1:1 (0:1) mit Borussia Dortmund beim FC Arsenal den Geniestreich seines älteren Bruders gezeigt bekam, lachte – und ergänzte ernsthafter: „Das ist ein großartiges Tor.“

„Zinedine Bellingham“ könne sogar „einen Toten wieder zum Leben erwecken“, frohlockte die Marca nach dem „Meisterwerk“ mit Blick auf Reals Leistung zur Halbzeit und in Anlehnung an den französischen Fußballstar Zidane: „Gott segne Bellingham.“ Dieser sei ein „absolut außergewöhnlicher Spieler“, lobte auch Mourinho seinen Schützling nach dem fünften Sieg im fünften Spiel in der Königsklasse: „Für mich ist er, ohne Zweifel, der beste Mittelfeldspieler der Welt.“