Manchester United hat seine Negativserie mit einem 3:2-Sieg gegen AS Rom in der Champions League beendet. Einen denkwürdigen Abend erlebt Matheus Cunha.

Es sah nach einem weiteren Tiefschlag für Manchester United aus. Das krisengeplagte Premier-League-Urgestein lag in der Champions League gegen AS Rom schnell mit 0:2 zurück und drohte auch im zehnten Pflichtspiel hintereinander ohne Sieg zu bleiben.

In der Schlussphase schlug dann jedoch die große Stunde von Matheus Cunha. Der Brasilianer drehte das Spiel per Doppelpack fast im Alleingang. Fast schon passend zum vorherigen Wahnsinn in Manchester, flog er nur wenige Minuten nach seinem Treffer zum 3:2 dann auch noch vom Platz.

Matheus Cunha feiert seinen Siegtreffer Matheus Cunha feiert seinen Siegtreffer © IMAGO/Nicolo Campo

Zuvor hatte er United mit einer Energieleistung vor der nächsten Pleite gerettet. Nach elf Minuten gingen die Gäste in Führung. Kobbie Mainoo schenkte den Ball im Mittelfeld her und so tauchte Matias Soulé alleine vor dem Tor auf und traf zum 1:0. Sechs Minuten später legte der Ex-Dortmunder Donyell Malen per Handelfmeter nach (17.).

Champions League: Spektakuläre Cunha-Show in der Schlussphase

Danach sah es lange eher nach dem dritten Treffer für die Roma als nach dem Anschluss aus. Doch dann begann der Auftritt von Matheus Cunha. Der Ex-Herthaner nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit einen leichten Kontakt dankend an und holte so einen Elfmeter für die Gastgeber heraus.

Bruno Fernandes scheiterte im ersten Versuch noch an Devis Vasquez, durfte den Strafstoß aber wiederholen, weil die Verteidiger der Roma zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Im zweiten Anlauf hämmerte der Portugiese den Ball dann sicher unter die Latte (58.).

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In der Schlussphase übernahm Cunha dann so richtig. In der 82. Minute fiel ihm der Ball nach einem Fehler von Leonardo Balerdi vor die Füße. Der Brasilianer nahm das Geschenk dankend an, traf zum Ausgleich und heizte den Fans anschließend so richtig ein.

Nur vier Minuten später verwandelte er das legendäre Old Trafford mit seinem zweiten Treffer dann endgültig in ein Tollhaus.

Cunha springt nach Siegtreffer zu den Fans

Und auch Cunha ließ sich von den tobenden Fans anstecken. Der Doppelpacker riss sich das Trikot vom Leib und setzte anschließend zum Hechtsprung in die jubelnde Traube der Anhänger an.

Für den euphorischen Jubel gab folgerichtige die Gelbe Karte. In der Bundesliga wäre er für das doppelte Regelvergehen gleich vom Platz geflogen, so aber nicht in der Champions League.

Den Platzverweis holte sich der 27-Jährige wenig später aber doch noch ab. Völlig übermotiviert rauschte er in der ersten Minute der Nachspielzeit in Balerdi hinein und setzte mit seiner Ampelkarte den Schlusspunkt unter einen bemerkenswerten Abend.