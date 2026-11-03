Beim Statement-Sieg des FC Bayern bei Atlético Madrid beißt sich Dayot Upamecano nach Flüchtigkeitsspielern ins Spiel. Sein Nebenmann segelt, Harry Kane agiert als Phantom. Die SPORT1-Einzelkritik.

Statement-Sieg des FC Bayern, besondere Antwort von Lennart Karl und ein Hammer-Tor von Konrad-Laimer: Der deutsche Rekordmeister ist in der Champions League nach einem 2:0 bei Atlético Madrid wieder voll auf Kurs.

Während in der Abwehr Dayot Upamecano nach Flüchtigkeitsfehlern aufdreht, leistet sich sein Nebenmann Jonathan Tah eine seltsame Segel-Einlage. Offensiv lässt Michael Olise den Glanz vermissen, Harry Kane ist eher im Phantom-Modus unterwegs. SPORT1 hat die Bayern-Stars in der Einzelkritik.

Dayot Upamecano räumte beim Sieg des FC Bayern gegen Atlético Madrid rigoros auf Dayot Upamecano räumte beim Sieg des FC Bayern gegen Atlético Madrid rigoros auf © IMAGO/ZUMA Press

FC Bayern: Unermüdlicher Laimer belohnt sich mit Tor

MANUEL NEUER: Nach seiner On-Off-Verletzung mal wieder im Tor des Rekordmeisters. Bekam – ganz der Spielweise von Atlético entsprechend – in der ersten Halbzeit fast nichts auf den Kasten. Die Hausherren wagten sich ohnehin ganz ungern in die Hälfte der Bayern. Die Folge: Erst in der 66. Minute musste Bayerns Nummer 1 erstmals einen Ball parieren. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Präsentierte sich erneut als unermüdlicher Kämpfer und kam tatsächlich mehrmals in die gefährlichen Zonen. In letzter Konsequenz verpufften seine Aktionen aber. Nach der Pause mit viel Elan. Der Österreicher hatte aber das Pech, dass er zeitweise allein vorne auftauchte. Sein Tor zum 2:0 aus Bayern-Sicht spiegelt ein bisschen die Spielweise des 29-Jährigen: Hart, kompromisslos, ein bisschen riskant und irgendwie wunderschön herb. SPORT1-Note: 1,5

Jonathan Tah segelt seltsam, Dayot Upamecano dreht nach Flüchtigkeitsfehlern auf

DAYOT UPAMECANO: Fiel zu Beginn mit Flüchtigkeitsfehlern und erstaunlich sanfter Zweikampfführung auf. Ärgerte sich darüber sichtlich selbst (13. Minute). Kam dann besser in die Partie und zeigte den notwendigen Biss. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich die gegnerischen Fans beschweren, der Schiedsrichter aber nicht pfeift. Blieb bis zum Ende der Partie weitgehend fehlerfrei, wagte sich bis weit nach vorne und bleibt durch eine solche Leistung aktuell Bayerns bester Innenverteidiger. Sein Tor in der 81. Minute hätte den Abend krönen können, zählte aber nicht. SPORT1-Note: 1

JONATHAN TAH: Ermöglichte mit einer seltsamen Segel-Einlage die erste Chance der Gastgeber durch Álvarez (2. Minute). Hatte auch in der Folge große Probleme, Ordnung in die Hintermannschaft der Bayern zu bekommen und wirkte teils orientierungslos. Zwar fing sich der Nationalspieler im Laufe der Partie, doch hinkt er aktuell seinen Ansprüchen weit hinterher. Das konnte man auch an teils schwachen Ballannahmen und Klärungsversuchen ablesen. Dass die Bayern ohne Gegentor blieben, lag an diesem Abend eher an anderen. SPORT1-Note: 4

JOSIP STANISIC: Machte in der 7. Minute mit einem schönen Hackentrick auf sich aufmerksam, bot aber ansonsten eine bodenständige Leistung ohne Glamour. Zwar kam er vergleichsweise oft in aussichtsreiche Positionen, doch es fehlte der letzte Punch. In der Defensive konnte man sich aber vollkommen auf „Stani“ verlassen. Bei ihm geht die Formkurve wieder leicht nach oben. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Brachte seine Bälle größtenteils sicher bei den Kollegen an, Raumgewinn entstand durch seine Abspiele aber selten. Im Gegenteil: Wenn es in Strafraumnähe ein bisschen ins Risiko ging, war der Ballbesitz wiederholt futsch. 30 Sekunden nach Wiederanpfiff konnte Atléticos Keeper Oblak einen guten Kimmich-Schuss entschärfen. Der DFB-Kapitän kam immer besser in die Partie und hatte seine beste Phase, als Atlético nach dem Rückstand endlich mehr Druck machte. Dem hielten die Bayern auch dank Kimmich stand. SPORT1-Note: 2

Lennart Karl erst fleißig, dann clever

TOM BISCHOF: Viel Licht und ein bisschen Schatten beim Youngster – zumindest im ersten Durchgang. Kluge Diagonalpässe wechselten sich da mit schwachen Abspielen zum Gegner ab. Gerade im letzten Drittel war das aus bayerischer Sicht ärgerlich. In der zweiten Halbzeit entwickelte er sich zu einem der besten bayerischen Akteure und funktionierte sehr gut an der Seite von Kimmich. SPORT1-Note: 2

LENNART KARL: Auf der verantwortungsvollen Zehnerposition aufgestellt, aber lange ohne großen Einfluss auf das Spiel der Bayern. Vergab in der 23. Minute eine wirklich aussichtsreiche Chance – da hätte der Ball zumindest aufs Tor kommen müssen… Tauchte lange ab, blieb aber fleißig. Stellte sich bei seinem Tor clever an, überraschte Le Normand und blieb obendrein cool. Gut so! Wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Es bleibt spannend, wie sich dieser Abend auf den Youngster auswirkt. SPORT1-Note: 2

Michael Olise ohne den Champions-League-Glanz

MICHAEL OLISE: Wurde rechtzeitig zum Anstoß fit und konnte sogar ohne Kniebandage auflaufen. Bekam es vor allem mit Álex Baena zu tun, der ihn nachhaltig nervte. Nach 35 Minuten verpasste ihm der Spanier sogar einen Beinschuss. In der ersten Halbzeit sammelte Olise zwar viele Ballkontakte, doch der Ertrag war überschaubar. Spätestens zur Pause hätte ihm klar sein müssen, dass es gegen Atlético nicht mit Lässigkeit funktioniert. In der 70. Minute platzierte er einen guten Pass auf Kane – der Engländer vergab aber und es wurde ohnehin auf Abseits entschieden. Diesmal eine Champions-League-Nacht ohne Olise-Glanz. SPORT1-Note: 4

ALPHONSO DAVIES: Bemühte sich als Linksaußen, offensive Impulse zu setzen. In Erinnerung blieb aber lange sein Fehlpass im eigenen Strafraum (25. Minute). Da hatte er Glück, dass die Spanier ebenfalls überrascht waren, ein solches Geschenk zu erhalten. Wie der gesamten Offensive fehlte es dem Kanadier an der nötigen Kreativität. In der 79. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Harr Kane als Phantom unterwegs

HARRY KANE: War 27 lange Minuten im Phantom-Modus unterwegs, ehe er dann auftauchte. Sein Drehschuss landete aber relativ weit neben dem Kasten. Auch er hatte Probleme, den Madrider Riegel zu durchbrechen. Wie seine Kollegen entwickelte er da einfach zu wenige Ideen. Auch deswegen blieb der Engländer diesmal ohne Tor und hinterließ keinen bleibenden Eindruck. SPORT1-Note: 4

NATHANIEL BROWN: Kam in der 68. Minute für Karl ins Spiel und fiel nur drei Minuten später negativ auf. Hatte nach einem misslungenen Dribbling Glück, dass Kimmich diesen Fehler ausbügelte. Fand schwer ins Spiel und riss keine Bäume aus. Blieb auf der Zehnerposition ohne großen Einfluss. SPORT1-Note: 4

MINJAE KIM: Wurde in der 79. Minute für Davies ins Spiel gebracht. SPORT1-Note: ohne Bewertung

SACHA BOEY: Spät in der 89. Minute noch eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu bringen. SPORT1-Note: ohne Bewertung