Borussia Dortmund erkämpft sich beim FC Arsenal ein Remis – und hätte sogar mehr mitnehmen können. Und genau diese Entwicklung ist schon fast unheimlich. Ein Kommentar.

Einen Punkt aus dem Spiel beim FC Arsenal mitzunehmen: Das hätten die Dortmunder vor dem Spiel wohl allesamt unterschrieben. Als sie am Abend das Emirates Stadium im Londoner Stadtteil Highbury verließen, durften sie sich sogar ein bisschen darüber ärgern, dass es nicht drei geworden waren.

Das hauchdünne Abseitstor von Jobe Bellingham. Der ausgebliebene Elfmeterpfiff nach dem Handspiel von Viktor Gyökeres. Viel fehlte nicht zum ganz großen Coup beim englischen Meister. Doch ebenso wertvoll wie der eine Zähler ist die Erkenntnis, die Borussia Dortmund aus London mitnimmt: Diese Mannschaft kann es mit den Besten aufnehmen. Und genau das macht diesen BVB allmählich unheimlich.

Der BVB darf in dieser Verfassung tatsächlich vom Titel träumen Der BVB darf in dieser Verfassung tatsächlich vom Titel träumen © IMAGO / Kirchner-Media

Kovac hat diesen BVB verändert

Wie sehr sich diese Mannschaft unter Niko Kovac entwickelt hat, zeigt sich nicht nur mit Blick auf die Bundesligatabelle, sondern gerade in Spielen wie diesem – gegen ein absolutes Topteam. Gegen eine Mannschaft, gegen die die Dortmunder in der vergangenen Saison häufig die Grenzen aufgezeigt bekommen haben.

Der BVB trotzt Widerständen. Die Dortmunder ziehen ihren Stiefel durch – unabhängig davon, ob ein Serhou Guirassy in der Startelf steht oder wie gegen Arsenal zunächst draußen bleibt.

Sie sind taktisch variabel, längst nicht mehr in einer Formation gefangen. Können selbst innerhalb eines Spiels Anpassungen vornehmen, ohne dabei ihre Stabilität einzubüßen. Gegen Arsenal wechselte Kovac von 5-4-1 auf ein 5-3-2, in der Liga gelang zuletzt auch der Wechsel von Dreier- auf Viererkette und zurück.

DEINE MEINUNG

Die Dortmunder haben auf vieles eine Antwort. Und wenn sie mal keine haben, leiden sie gemeinsam. Natürlich ist das nicht immer Spektakel. Aber vielleicht wird es auch einfach Zeit, sich in Dortmund von dem Gedanken zu verabschieden, dass guter Fußball zwangsläufig spektakulärer Fußball sein muss.

Dieser BVB muss nicht glänzen, um zu beeindrucken.

Der BVB macht aus seinen Möglichkeiten enorm viel

Denn eines darf bei dieser Entwicklung nicht vergessen werden: Rein individuell gehört der BVB nicht zur absoluten europäischen Elite. Das wird gerade auf den Schienenpositionen deutlich. Daniel Svensson und Julian Ryerson spielen regelmäßig an ihrem persönlichen Limit. Dass ihnen das mit einer solchen Konstanz gelingt, ist eine Leistung für sich.

Dass der BVB trotz offensichtlicher qualitativer Nachteile auf einzelnen Positionen mit den Besten Europas mithalten kann, ist ein Verdienst dieser Mannschaft und des Trainerteams. Das Kollektiv fängt individuelle Defizite auf. Die Bank liefert Impulse statt Störgeräusche. Die Defensive hält auch dann stand, wenn es richtig ungemütlich wird.

Natürlich musste der BVB in London Druckphasen überstehen. Wer muss das gegen diese Arsenal-Mannschaft nicht?

Entscheidend ist, wie er sie übersteht.

Dortmund hat die gefestigtste Mannschaft seit Jahren. Und das vielleicht Unheimlichste: Man hat nicht das Gefühl, dass die Dortmunder permanent überperformen müssen, um derart erfolgreich zu sein.

Plötzlich herrscht Ruhe beim BVB

Im Gegenteil: Einige Spieler haben noch deutlich mehr im Tank. Auch die Verantwortlichen sind davon überzeugt, dass es Luft nach oben gibt. Dazu kommt etwas, das in Dortmund über Jahre Mangelware war: Ruhe.

Keine permanenten Grundsatzdebatten. Keine wöchentlichen Sinnkrisen. Keine ständige Suche nach der eigenen Identität. Wie war das nochmal mit der Mentalität? Kovac hat dieser Mannschaft eine gegeben.

Dass der Kroate den BVB derart stabilisieren würde, hätten ihm wohl die wenigsten zugetraut. Diese Mannschaft hat einen Glauben zurückgewonnen, der dem BVB lange abhandengekommen war: gegen jeden Gegner, in jeder Situation etwas holen zu können. Diese Überzeugung kann den BVB noch sehr weit tragen.

Auch wenn Kovac das wohl nicht gerne hören wird: Dieser BVB ist auf dem besten Weg, in dieser Saison etwas wirklich Großes zu erreichen. Wer in Dortmund von einem Titel träumt, muss sich nicht mehr als Fantast verspotten lassen.

Unheimlich, wie realistisch dieser Gedanke mittlerweile klingt.