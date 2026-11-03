FC Bayern: Basler mit klarer Forderung an Lennart Karl

Mario Basler nimmt Bayern-Talent Lennart Karl vor dem CL-Kracher bei Atlético Madrid in die Pflicht. Der Ex-Nationalspieler sieht in den kommenden Wochen die große Chance für den 18-Jährigen, fordert aber einen Leistungsnachweis auf höchstem Niveau.

Lennart Karl steht vor seiner wohl bislang größten Bewährungsprobe im Trikot des FC Bayern. Wenn die Münchner am Dienstagabend auf Atlético Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER) treffen, erwartet Mario Basler vom 18 Jahre alten Offensivtalent den nächsten Entwicklungsschritt.

Der ehemalige Bayern-Profi sieht die Partie als echten Gradmesser für Karl, der wegen der angespannten personellen Situation im Angriff verstärkt gefragt sein dürfte. In seinem Podcast Basler ballert sagte er: „Das ist für mich jetzt das erste große Spiel, in dem er von Anfang an spielen darf. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich gegen eine große Mannschaft zeigen kann. Das ist ein richtiger Prüfstein.“

Lennart Karl zählt zu den größten Talenten des FC Bayern Lennart Karl zählt zu den größten Talenten des FC Bayern © IMAGO/Eibner

FC Bayern: Basler sieht Karls Spielstil kritisch

Besonders die körperbetonte Spielweise der Spanier könne für den Youngster zur Herausforderung werden. „Da gibt es auf die Hörner. Da kann er nicht einfach einen Übersteiger machen wie im DFB-Pokal. Gegen Atlético muss er zeigen, dass er auch gegen solche Gegner bestehen kann“, erklärte Basler.

Auch Karls Spielstil sieht der 57-Jährige kritisch: „Er ist manchmal schon sehr arrogant in seiner Spielweise. So spielt er halt manchmal, so ist er auch.“ Gegen Atlético werde das jedoch deutlich schwieriger. „Da stehen Spieler auf dem Platz, die nicht lange überlegen und sich nicht beeindrucken lassen. Da muss er aufpassen. Das ist eine ganz andere Herausforderung als ein Pokalspiel“, betonte Basler mit Blick auf den 18-Jährigen.

Gleichzeitig rechnet er damit, dass Karl in den kommenden Wochen weitere Einsatzchancen erhalten wird. Grund dafür seien die Ausfälle im Offensivbereich der Münchner: „Da gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Karl wird seine Chancen bekommen. Und dann muss er sie nutzen. Das ist jetzt die Gelegenheit, sich zu zeigen.“

DEINE MEINUNG

Fehlen werden den Bayern in Madrid auf jeden Fall Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Michael Olise, der am Samstag in der Schlussphase gegen Borussia Dortmund (2:2) verletzt ausgewechselt worden war, steht dem Rekordmeister hingegen zur Verfügung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.