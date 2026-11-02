Der FC Bayern kann mit Michael Olise und Manuel Neuer planen: Die beiden Superstars gehören zum Kader für das Atlético-Spiel, auch ein Youngster steht im Aufgebot.

Kapitän Manuel Neuer und Michael Olise werden dem FC Bayern im Champions-League-Spiel am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) bei Atlético Madrid aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen.

Beide Spieler nahmen am Montagmittag am Mannschaftstraining der Münchner an der Säbener Straße teil und reisten am Nachmittag als Mitglieder des offiziellen Kaders auch mit nach Madrid. Auch Nachwuchsspieler Tim Binder trat die Reise an.

Michael Olise wird mit dem FC Bayern nach Madrid reisen Michael Olise wird mit dem FC Bayern nach Madrid reisen © IMAGO/Sven Simon

Neuer hatte die vergangenen Spiele wegen einer Fußverletzung verpasst. Olise, der beim Training eine Bandage am rechten Knie trug, war am Samstag in der Schlussphase der Spieles gegen Borussia Dortmund (2:2) verletzt ausgewechselt worden, die Arena hatte er danach humpelnd verlassen.

Nicht nur Musiala fällt beim FC Bayern aus

Fehlen werden den Bayern in Madrid auf jeden Fall Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Der marokkanische Nationalspieler wurde am Sonntag wegen eines Risses des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk operiert und wird erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig sein. Gnabry erlitt ebenfalls im Spiel gegen Dortmund eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

Zumindest für die Spiele nach der Länderspielpause bis zum Jahresende zeichnet sich eine Entspannung der Personalsituation ab. Am Montag absolvierte Diáz erstmals nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel, den er sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) am 22. Oktober zugezogen hatte, eine individuelle Einheit mit Ball. Gleiches galt für Jamal Musiala, der sich Ende September bei der Nationalmannschaft verletzt hatte (Muskelfaserriss).