Bei der bitteren Pleite für die Not-Elf des FC Bayern in Lille glänzt Dayot Upamecano erst, patzt dann aber. Die Offensive ist fleißig, aber ohne große Ideen. Die SPORT1-Einzelkritik.

Dezimiert und in kurioser Formation trat der FC Bayern in der Champions League beim OSC Lille an – und kassierte einen empfindlichen Dämpfer. Beim 1:2 in Frankreich glänzt Dayot Upamecano erst als Torschütze, leistet sich dann aber Schwächen.

In der Offensive musste Trainer Vincent Kompany vor allem durch das Fehlen von Harry Kane und Michael kreativ werden. Die Ersatzleute zeigen sich zwar fleißig, aber ohne die großen Ideen – dafür gibt es dreimal die Note 5. SPORT1 bewertet die Stars in der Einzelkritik.

Lennart Karl (l.) und Aleksandar Pavlovic verloren mit dem FC Bayern in Lille Lennart Karl (l.) und Aleksandar Pavlovic verloren mit dem FC Bayern in Lille © IMAGO/DeFodi Images

FC Bayern: Upamecano glänzt und patzt

JONAS URBIG: Ganz in Kanariengelb hütete er das Tor der Bayern und bekam zunächst ausschließlich harmlose Schüsse der Hausherren auf den Kasten. Die für lange Zeit gefährlichste Situation musste er nicht entschärfen, da der Schuss von Mukau knapp am Tor der Bayern vorbeizischte (54. Minute). Der Gegentreffer von Ueda war zu platziert, beim Eigentor durch Pavlovic war Urbig schon längst geschlagen. SPORT1-Note: 3

JOSIP STANISIC: Gönnte sich immer wieder mal kleine Ausflüge nach vorne. Das ging auch deshalb, weil er defensiv nichts anbrennen ließ. Nach der Pause bekam er etwas mehr zu tun, blieb aber ein seriöser Arbeiter. Sein Spiel in gewisser Weise ein Spiegelbild der gesamten Partie: Die Glanzmomente waren selten und insgesamt war das für einen Mann mit seiner Erfahrung zu wenig. In der 76. Minute musste er raus. SPORT1-Note: 4

DAYOT UPAMECANO: Zu Beginn der bayerische Fels in der Brandung. Nutzte bei seinem Treffer die Orientierungslosigkeit von Lilles Keeper Berke Özer aus. Sein vierter Saisontreffer und damit bereits jetzt persönlicher Rekord (2017/18 erzielte er drei Tore für RB Leipzig). Sein Fehler kurz nach Wiederanpfiff blieb dank VAR folgenlos und der Treffer für Lille wurde zurückgenommen – da sah der Franzose schlecht aus. Ein Knackpunkt. Beim ersten Gegentor ließ er Ueda im Rücken davonlaufen, beim zweiten fehlte er hinten. SPORT1-Note: 3,5

MINJAE KIM: Während sich Upamecano mehr Freiheiten nach vorne gönnte, blieb der Koreaner konsequenter hinten und konzentrierte sich auf das Verhindern von Gegentoren. Verlor irgendwann den Faden und das Spiel rauschte geradezu an ihm vorbei. Auch er fehlte bei Gegentor Nummer 2 als Absicherung und schaffte es dann nicht rechtzeitig zurück. SPORT1-Note: 4

HIROKI ITO: Stand erstmals in dieser Champions-League-Saison in der Startelf. Absolvierte eine stabile erste Halbzeit, in der er es vor allem mit Ethan Mbappé zu tun bekam. Auch der Japaner büßte nach der Pause einiges an Souveränität ein und bekam Probleme. In Bayerns schwerster Phase war auch er keiner, der Sicherheit ausstrahlte. In der 76. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Kimmich kann keine Stabilität bieten

JOSHUA KIMMICH: Anders als viele andere im Team durfte er auf seiner Stammposition ran. Sammelte viele Ballkontakte und gab im Aufbauspiel oft den Quarterback. War wie alle seine Kollegen vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen – gerade in den ersten 45 Minuten war das spürbar. Umso erstaunlicher, dass er der Mannschaft nach dem ersten Gegentor keine Stabilität bieten konnte. Im Gegenteil: Beim zweiten Treffer der Hausherren war auch er nicht im Bilde. SPORT1-Note: 4

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TOM BISCHOF: Bildete über weite Strecken der Partie gemeinsam mit Joshua Kimmich die Doppel-Sechs. Fand mit seiner mustergültigen Ecke in der 15. Minute den Kopf von Upamecano, der schließlich den ersten Bayern-Treffer markierte. Oftmals an Aktionen der Bayern beteiligt, aber ohne Durchschlagskraft. Schade, dass er nicht in gute Schusspositionen kam. Wurde eine knappe Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Brown und Karl ohne Ideen, Pavlovic tragisch

NATHANIEL BROWN: Führte seine Rolle als linker Außenspieler eher bieder aus. In der ersten Hälfte fehlten die ganz großen Ideen und Überraschungen. Fehler unterliefen ihm aber auch nicht. Nach der Pause tauchte er weitgehend unter und der Einfluss ging vollkommen verloren. Nach der Einwechslung von Díaz rutschte er nach hinten auf die Linksverteidigerposition. SPORT1-Note: 5

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Übernahm die Zehnerposition hinter Laimer und hatte mit seinem Schuss auf rund 18 Metern die erste Bayern-Chance. Nach dem Ausgleich der Franzosen war er der Erste, der die Kollegen wieder aufwecken und pushen wollte. Wenige Minuten später war er es, der Trost brauchte: Eigentor. Fing sich danach einigermaßen, aber der Abend war für ihn gelaufen. SPORT1-Note: 4

LENNART KARL: Entpuppte sich in der ersten Viertelstunde als Bayerns Fleißigster in Sachen Pressing. Nach Ballgewinnen fehlte aber meistens das Glück, dass der Ball im Besitz der Bayern blieb. Je länger das Spiel dauerte, desto weniger Einfluss hatte er. Gerade in der Rückwärtsbewegung war er nicht ausreichend präsent. Die zündende Idee kam auch ihm nicht und er wurde in der 81. Minute ausgetauscht. SPORT1-Note: 5

Laimer als Kane-Ersatz fleißig, aber wirkungslos

KONRAD LAIMER: Startete als Stoßstürmer in die Partie, gab also den Kane-Ersatz. Ackerte und rackerte, sichtbarer Ertrag ließ aber bis zur 26. Minute auf sich warten. Erst dann ergab sich eine gute Chance für den Österreicher. Sein Heber wurde aber entschärft. Sorgte nach 53 Minuten für etwas Aufregung und holte sich für ein unnötiges Foul die Gelbe Karte ab. Fleißig, aber auf ungewohnter Position wirkungslos. In der Schlussviertelstunde wieder Rechtsverteidiger. SPORT1-Note: 5

JAMAL MUSIALA: Kam in der 76. Minute für Bischof ins Spiel. SPORT1-Note: keine Bewertung

LUIS DÍAZ: Durfte ab der 76. Minute für Stanisic ran. Konnte bei seinem Comeback der Partie auch keinen Spin mehr geben. SPORT1-Note: keine Bewertung

TIM BINDER: Ab der 76. Minute für Ito mit von der Partie. SPORT1-Note: keine Bewertung

NOAH CODJO-EVORA: Wurde in der 81. Minute für Karl ins Spiel gebracht. SPORT1-Note: keine Bewertung