Gegen die AS Rom strauchelt der Titelverteidiger lange und holt lediglich einen Punkt. Bei den Gästen setzt Donyell Malen seine starke Form weiter fort.

Die beeindruckende Siegesserie von Paris Saint-Germain ist gerissen. Nach zwölf Pflichtspielerfolgen nacheinander musste sich der zuvor in der Champions League makellose Titelverteidiger vor heimischen Publikum gegen die AS Rom mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Der frühere Weltfußballer Ousmane Dembélé (62., Foulelfmeter) brachte PSG zwar auf die Siegerstraße, der formstarke Ex-Dortmunder Donyell Malen (78.) verhinderte vom Punkt aber den nächsten Sieg der verletzungsgeplagten Pariser.

Champions League: PSG lässt erstmals Punkte liegen

Mario Hermoso hatte die Römer früh in Führung gebracht (5.), Illia Zabarnyi glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (31.). Damit verpassten die Franzosen es, erneut an die Spitze der Champions-League-Tabelle zu springen. Mit 13 Punkten nach fünf Spielen steht PSG nun auf Rang zwei. Real Madrid ist mit 15 Zählern neuer Tabellenführer.

Bei einer Slapstick-Show verpasste dagegen der kriselnde Traditionsklub Manchester United erneut den ersten Erfolg unter seinem neuen Coach Mauricio Pochettino. Pechvogel beim 2:2 (0:1) bei Sporting Lissabon war Senne Lammens. Der United-Torhüter hielt einen Strafstoß von Luis Suarez (30.), verursachte aber zwei Minuten später einen weiteren Foulelfmeter. Suarez (33.) traf.

Weil Lammens beim zweiten Suarez-Treffer (79.) daneben griff, reichte der Doppelpack von Bruno Fernandes (48., Foulelfmeter/50.) nicht zum Sieg. Kurios: Bei seinem zweiten Tor flog der Ball nur aufgrund eines Platzfehlers unhaltbar ins Tor.

Mit Sport-Informationsdienst (SID)