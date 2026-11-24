Der angeschlagene französische Flügelstürmer fehlt im Training. Der FC Bayern verkündet offiziell eine Entscheidung.

Bayern München muss im Champions-League-Spiel beim OSC Lille auch auf seinen französischen Flügelstar Michael Olise verzichten. Der 24-Jährige, der an einer Prellung des Vorfußes leidet, fehlte am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr) und fällt damit aus. Das machte der deutsche Rekordmeister am Nachmittag offiziell. Im Kader des Vereins für das Spiel in Frankreich fehlt Olise. Sein Ausfall steht damit fest.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister reist mit dem letzten Aufgebot nach Nordfrankreich. Auch auf Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Harry Kane, Alphonso Davies, Ismael Saibari und Serge Gnabry muss Trainer Vincent Kompany teils noch monatelang verzichten.

Michael Olise wird den Bayern in Lille fehlen Michael Olise wird den Bayern in Lille fehlen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Mit dabei auf dem Platz war neben Jamal Musiala auch Luis Díaz. Während Musiala nach seinem Comeback gegen den 1. FC Köln (1:1) am vergangenen Freitag in Lille ungeachtet der Debatten um seine Person mindestens für die letzte halbe Stunde eingeplant ist, könnte das Spiel für Díaz auch zum Comeback werden. Der Kolumbianer steht aber im Kader und könnte tatsächlich zum Einsatz kommen.

Wird Laimer jetzt zum Rechtsaußen?

Kompany muss vor allem in der Offensive improvisieren. „Wir werden schon kreativ werden müssen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Möglich scheint ein „Bubi-Sturm“ mit Lennart Karl als Spitze vor Nathaniel Brown, Tom Bischof und Tim Binder – dieser Angriff hätte ein Durchschnittsalter U21.

Alternativ zu Binder könnte Konrad Laimer nach rechts vorne rücken. „Er hat das schon gespielt“, sagte Eberl.

DEINE MEINUNG

Die Bayern hatten sich zuletzt mit 2:0 bei Atlético Madrid durchgesetzt. Nach vier von acht Vorrundenspielen stehen sie bei acht Punkten, Lille hat nur einen Zähler auf dem Konto. Weitere Münchner Gegner sind Slavia Prag, Manchester United und Betis Sevilla.