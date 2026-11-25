Trotz der aktuellen Verletztenmisere will der Rekordmeister im Januar nicht nachlegen.

Der FC Bayern plant trotz der aktuell gravierenden Verletztenmisere keine Wintertransfers. Das bekräftigte Sportdirektor Christoph Freund am Rande der Champions-League-Partie des deutschen Rekordmeisters beim französischen Klub OSC Lille am Mittwochabend. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Es ist natürlich bitter aktuell, da müssen wir nicht drumherum reden, weil es viele Spieler auf ähnlichen Positionen betrifft in der Offensive“, sagte Freund bei DAZN.

Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern © picture-alliance/SID/Midori Ikenouchi

FC Bayern auf dem Winter-Transfermarkt: Das sagt Freund

Der Sportdirektor fügte an: „Aber die Spieler kommen zurück, darum ist es nicht unser Plan, was zu machen. Wir hoffen, bald wieder eine andere Situation zu haben und mit den Spielern, die wir haben, viele Punkte sammeln zu können.“

Einer dieser Spieler ist Jamal Musiala, der laut Freund nach dem Wirbel um seine Person ab sofort wieder „mit seinen Füßen sprechen wird“. Die vergangenen Tage, gab Freund zu, „waren unruhig, das wollen wir wieder ändern“.

Musiala hatte am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert und saß auch in Lille zunächst auf der Bank. Dort nahm ebenfalls nach langer Abwesenheit auch Luis Díaz wieder Platz. Dennoch fehlten Trainer Vincent Kompany noch ein halbes Dutzend Stars.

DEINE MEINUNG

Weltfußballer Harry Kane, Kapitän Manuel Neuer und Ismael Saibari werden erst im neuen Jahr wieder spielen können. Michael Olise wird dagegen schon in Kürze zurückerwartet, Alphonso Davies und Serge Gnabry dürften in den nächsten Wochen wieder einsatzfähig sein.