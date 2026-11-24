Der ehemalige Nationalspieler sitzt beim knappen 1:0-Erfolg gegen die Engländer 90 Minuten auf der Bank von Galatasaray Istanbul.

Kurzeinsätze für Leon Goretzka und Ilkay Gündogan, bitterer Abend für Leroy Sané: Beim DFB-Klassentreffen in der Champions League hat Sommer-Neuzugang Goretzka mit Aston Villa einen weiteren Sieg in der Königsklasse verpasst.

Beim Wiedersehen der langjährigen Nationalmannschafts-Weggefährten verlor der Premier-League-Klub bei Galatasaray Istanbul am Dienstagabend mit 0:1 (0:0). Für die Engländer war es die zweite Niederlage im Wettbewerb, Galatasaray feierte den dritten Sieg nacheinander.

Champions League: Sané sieht Gala-Sieg von der Bank

Der 73-malige Nationalspieler Goretzka wurde in der 66. Minute eingewechselt. Gündogan kam in der Nachspielzeit aufs Feld, Sané dagegen überhaupt nicht zum Einsatz. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit saß der 30-Jährige damit das gesamte Spiel über auf der Bank – ein neuer Tiefpunkt für Sané bei Galatasaray. Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den Leistungen des Flügelspielers gegeben.

Von draußen musste Sané mit ansehen, wie der eingewechselte Deniz Gül (77.) Istanbul zum Sieg köpfte, der Galatasaray der K.o.-Phase einen großen Schritt näherbrachte. Beim Tor traf der ehemalige Bayern-Spieler Nicolas Jackson den Torschützen mit dem Fuß im Gesicht – Gül blutete stark und musste einen Verband über das Gesicht angelegt bekommen.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit ohne Großchance überzeugten beide Mannschaften vor allem mit defensiver Ordnung. Nach der Pause wurde das vom Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert geleitete Match intensiver und hitziger geführt. Gül sorgte für den späten Jubel.

Auch in Norwegen wurde gefeiert. Der FK Bodö/Glimt setzte sich dank des Last-Minute-Treffers von Andreas Helmersen (90.+2) gegen den Linzer ASK mit 1:0 (0:0) durch.

Mit Sport-Informationsdienst (SID)