Während der Vorberichterstattung des Champions-League-Spiels zwischen Arsenal und dem BVB wird Christoph Kramer plötzlich von einem Ball am Kopf getroffen. Später kann er darüber lachen, doch er rätselt auch. Expertenkollege Mats Hummels scherzt.

Kurioser TV-Moment um zwei frühere Weltmeister: Mats Hummels und Christoph Kramer sprachen bei der Vorberichterstattung vor dem Champions-League-Kracher zwischen dem FC Arsenal und dem BVB (JETZT im LIVETICKER) bei Prime Video gerade über die Arbeit von Niko Kovac, als plötzlich ein Ball Kramer am Kopf traf.

Der Weltmeister von 2014 ging erschrocken in Deckung, auch sein Weltmeisterkollege Hummels zuckte zusammen. „Wo kam der her?“, wunderte sich Hummels und fragte, ob Kramer okay sei. „Why always me? (Warum immer ich?)“, sagte Kramer – und konnte dabei schon wieder lächeln. „Ich bin komplett aus dem Konzept gerade.“

Christoph Kramer (r., mit Mats Hummels) wurde von einem Ball getroffen Christoph Kramer (r., mit Mats Hummels) wurde von einem Ball getroffen © Screenshot Prime Video

Christoph Kramer rätselt – Mats Hummels scherzt

Bei ihrem Gespräch hielten sich Kramer und Hummels am Spielfeldrand neben dem Tor auf, allerdings auch hinter einem großen Fangnetz.

„Ich frage mich, woher das Ding kam. Wir standen ja hinter einem Netz“, rätselte Kramer einige Minuten später noch immer über die Herkunft des Balles.

Hummels konnte sich einen Spruch in Richtung des Ex-Gladbachers nicht verkneifen: „Bester Kopfball, den ich von dir in den letzten 15 Jahren gesehen habe.“