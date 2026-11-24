Ivan Perisic kann es immer noch! Der ehemalige Bundesliga-Profi schockt in der Champions League Real Madrid und schreibt in doppelter Hinsicht Geschichte.

Die Pfiffe der spanischen Fans brachten Ivan Perisic nicht aus der Ruhe. Mit all seiner Routine verwandelte der Kroate den Elfmeter zur 1:0-Führung für die PSV Eindhoven bei Real Madrid (32.).

Der Ball schlug im rechten Eck ein, Real-Torhüter Thibaut Courtois hatte sich für die andere Seite entschieden und war machtlos. Und nebenbei schrieb der frühere Bundesliga-Profi Perisic, der einst für den FC Bayern, Wolfsburg und den BVB auflief, auch noch in doppelter Hinsicht Champions-League-Geschichte.

Mit seinen mittlerweile 37 Jahren und 295 Tagen ist Perisic laut Opta-Daten der älteste Spieler, der in der Königsklasse einen Elfmeter verwandelt hat. Zugleich ist er auch der älteste Spieler, der in der Champions League gegen Real Madrid ein Tor erzielt hat.

37y295 – At 37 years and 295 days, Ivan Perisic is the oldest to ever score a penalty in the UEFA Champions League, as well as the oldest player to ever find the net against Real Madrid in the competition.



Veteran. pic.twitter.com/4lVWNynGIk — OptaJohan (@OptaJohan) November 24, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Perisic ist Leistungsträger bei der PSV Eindhoven

Perisic spielt seit 2024 für den niederländischen Topklub. Nachdem er eigentlich seine Karriere bei seinem Jugendklub Hajduk Split ausklingen lassen wollte, stürzte er sich nochmals in ein neues Abenteuer.

Im Team von Trainer Peter Bosz ist Perisic ein Führungsspieler und Leistungsträger, beim Gastspiel im Bernabéu führte er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

In der Eredivisie hat Perisic in dieser Saison in elf Spielen drei Tore erzielt. In der Champions League war es in dieser Spielzeit sein erster Treffer.