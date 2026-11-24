In der zweiten Hälfte erzielt Galatasarays Deniz Gül den Treffer des Tages - dabei erwischt ihn Ex-Bayern-Profi Nicolas Jackson voll im Gesicht. Die Bilder, die folgen, sind nichts für schwache Nerven.

Das tut schon beim Zuschauen weh! Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson hat beim Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und Aston Villa (1:0) für eine unschöne Szene gesorgt.

In der 77. Minute segelte eine Ecke in den Strafraum von Villa. Dort setzte Deniz Gül nach kurzem Ping Pong energisch nach und köpfte den Ball zum 1:0 über die Linie. Jackson, der den Gegentreffer verhindern wollte, traf den Türken dabei mit seinem Spann mit voller Wucht im Gesicht.

Deniz Gül nach dem Gesichtstreffer Deniz Gül nach dem Gesichtstreffer © IMAGO/Seskim Photo TR

Champions League: Jackson verursacht Horror-Szene

Gül drehte kurz zum Jubeln ab, merkte aber schnell, dass er getroffen worden war, und ging zu Boden. Die TV-Bilder offenbarten dann, wie heftig der Treffer von Jackson gewesen sein musste. Blutüberströmt lag Gül auf dem Rasen, die Teamärzte von Galatasaray eilten zur Hilfe.

Minutenlang wurde der Torschütze am Spielfeldrand behandelt, während seine Mannschaft in Unterzahl weiterspielte. Als Gül aufs Feld zurückkam, tat er dies mit einem weißen Verband, der ihm über die Nase ums ganze Gesicht gewickelt worden war. Damit brachte er das Spiel dann tatsächlich auch zu Ende.

Gül war erst in der 62. Minute eingewechselt worden und avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner. Eine Gelbe Karte gab es für den Verursacher Jackson trotz der heftigen Bilder übrigens nicht. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert, der das Spiel leitete, verzichtete auf eine Verwarnung.