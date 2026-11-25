Joshua Kimmich greift in der Causa Jamal Musiala die Bayern-Führungsriege an. Seinen Teamkollegen nimmt er in Schutz.

Bayern Münchens Vizekapitän Joshua Kimmich ist seinem Mitspieler Jamal Musiala zur Seite gesprungen und hat die Vereinsführung wegen ihrer konzertierten Attacke auf den Regisseur scharf kritisiert. „Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als die Spieler, aber nicht größer als der Mensch. Das ist ein absolutes No-Go und nicht Bayern-like“, sagte der Mittelfeldchef nach der 1:2 (1:0)-Niederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League beim OSC Lille.

Musialas Leistungsfähigkeit war aufgrund seiner neurologischen Erkrankung zunächst von Klubpatron Uli Hoeneß, dann von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und zuletzt am schärfsten von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge infrage gestellt worden. Am Dienstag kam es bei einem Treffen zwischen der Vereinsführung und Musialas Beraterteam zum Burgfrieden, der Zauberfuß wurde gegen Lille eingewechselt.

Joshua Kimmich meldete sich in der Causa Jamal Musiala zu Wort Joshua Kimmich meldete sich in der Causa Jamal Musiala zu Wort © IMAGO/Beautiful Sports International

„Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird“, kritisierte Kimmich das Vorgehen der Klubspitze weiter. Der FC Bayern stehe dafür, „dass man eine Familie ist und zusammenhält“, dies sei hier nicht der Fall gewesen.

Kimmich stört Art und Weise der Kritik an Musiala

„Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass es auch für den Verein keine einfache Situation ist, aber ich habe auch die letzten zwei Jahre von Jamal miterlebt“, führte Kimmich weiter aus: „Bei der EURO hat er uns getragen, war danach DER Spieler bei uns, hat seinen Vertrag verlängert, kriegt die Nummer 10 hier und beim DFB. Das ist auch ein Anspruch, dem man gerecht werden möchte. Dann kam die Krankheit, die große Verletzung…“

Musiala habe in den vergangenen eineinhalb Jahren deshalb „keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht, deswegen ist es auch verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist und dass sich der Verein Sorgen macht. Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise“ der Kritik, betonte Kimmich, „das ist für mich völlig unverständlich.“

DEINE MEINUNG

Wenn es um die Leistung gehe, „dann kann man immer kritisieren, das ist völlig legitim, das müssen wir aushalten und ist Teil des Geschäfts. Aber da ging es um eine andere Problematik.“

Kimmich glaubt an Musiala

Er selbst und die Mannschaft glaubten „zu 100 Prozent“ daran, dass Musiala sein Topniveau wieder erreichen werde. „Wir sollten nicht auf Wunder hoffen, er wird Zeit brauchen. Das Wichtigste ist, dass er jeden Tag zur Säbener kommt und den Fußball genießt. Ich hoffe, er spürt, dass alle zu 100 Prozent hinter ihm stehen.“

Auch das Verhältnis zum Klub sei trotz allem wiederherstellbar. Aus eigener Erfahrung wisse er, sagte Kimmich, dass das „Vertrauen wieder aufgebaut werden“ könne.