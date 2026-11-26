Bei der Klub-WM 2025 erlitt Jamal Musiala erstmals eine Absence während eines Spiels. Nun hat Joshua Kimmich Einblicke in die damalige Situation gegeben und verraten, was im Vorfeld geschah.

Joshua Kimmich hat neue Einblicke in die erste Absence von Jamal Musiala gegeben, den der Bayern-Star auf dem Platz erlitten hatte – geschehen bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025 im Spiel gegen die Boca Juniors.

Kimmich war Musiala bei der Partie in Miami damals zur Hilfe geeilt, wenngleich dieser nicht wie bei den Vorbereitungsspielen gegen RB Leipzig und Heidenheim zusammengebrochen war. Vielmehr schlich Musiala etwas benommen über den Rasen – seine Mitspieler versammelten sich um ihn, es sah eher nach einer normalen Verletzung aus.

Jamal Musiala erlitt bei der Klub-WM 2025 eine Absence Jamal Musiala erlitt bei der Klub-WM 2025 eine Absence © IMAGO/HMB-Media

Kimmich verrät neue Details zu Musiala-Anfall

Doch es handelte sich um einen Anfall. Nun verriet Kimmich, dass das Team im Vorfeld über Musialas Krankheit eingeweiht worden war. „Wir hatten das Thema natürlich intern, dass Jamal mit uns darüber gesprochen hat, ein paar Spieler auch eingeweiht hat, dass wir auch wissen, wenn so was passiert, dass es nicht gefährlich für ihn ist“, erklärte der 31-Jährige nach der 1:2-Pleite gegen OSC Lille in der Champions League.

Man habe einen Austausch mit der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters gehabt, sagte Kimmich weiter. Dem Team wurde erklärt, „wie wir da im besten Fall reagieren, und daran versuchen wir uns zu orientieren.“ Die öffentlichen Diskussionen rund um die neurologische Erkrankung von Musiala überlagern beim FC Bayern seit Tagen beinahe alles.

Vor allem die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten für reichlich Unverständnis gesorgt. Nun schoss mit Kimmich erstmals ein Spieler gegen die einstigen Bayern-Bosse – ohne sie beim Namen zu nennen – und kritisierte sie für ihren kommunikativen Umgang mit Musiala hart: „Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“.

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