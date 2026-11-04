Jude Bellingham begeistert in der Champions League mit einem Traumtor. Für Real Madrid trifft der Engländer ausgefallen zum 1:1.

Jude Bellingham verzückt die Real-Madrid-Fans! In der Champions League lagen die Madrilenen zunächst 0:1 gegen den Außenseiter AEK Athen zurück, ehe der Engländer in der 32. Minute traumhaft per Hacke ausglich.

Bei einer Hereingabe von Marc Cucurella schlich sich der Mittelfeldspieler im Rücken der Abwehr davon und leitete die Flanke per Hacke hinter dem Standbein ins Tor.

Jude Bellingham bejublet sein Hackentor Jude Bellingham bejublet sein Hackentor © IMAGO/One Inch Productions

Jude Bellingham verzückt Real Madrid mit Traumtor

„Real Madrid gleicht durch einen Geniestreich von Bellingham aus. Der englische Mittelfeldspieler verwandelte eine flache Hereingabe von Cucurella von der linken Seite mit einem Hackentrick. Ein Traumtor“, schrieb die Mundo Deportivo.

Statt ausgelassenem Jubel klatschte sich der 23-Jährige nur schnell mit seinen Kollegen ab und ließ sich sein Meisterstück nicht anmerken. „Eine Leistung auf Weltklasseniveau des Engländers“, urteilte die Marca. Die AS sprach von einem „Meisterwerk“ und einem „Geniestreich“. Für den WM-Dritten war es das erste Saisontor im Wettbewerb.

Ein Tor von Bellingham aberkannt

Nur vier Minuten zuvor war der erste Treffer Bellinghams noch aberkannt worden. In einen Abschluss von Vinicius Jr. hielt der Nationalspieler den Fuß hinein, kam zuvor aber aus dem Abseits.

Im vierten Gruppenspiel gingen die Königlichen schon nach zwölf Minuten in Rückstand. Aboubakary Koita traf für die Griechen nach Vorarbeit des Ex-Frankfurters Luka Jovic.