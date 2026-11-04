Ricken lobt Bellinghams Entwicklung

Der Bruder von Jude Bellingham übernimmt beim BVB immer mehr Verantwortung.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Entwicklung von Jobe Bellingham gelobt. „Für uns ist das keine Überraschung. Er hat halt eine unheimliche, intrinsische Motivation. Er will sich wirklich in jedem Training weiterentwickeln“, sagte Ricken vor dem Champions-League-Spiel gegen Betis Sevilla (21.00 Uhr/DAZN) im Interview mit RTL/Sky.

Der 21 Jahre alte Bruder von Jude Bellingham war in seinem ersten Jahr beim BVB hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In dieser Saison spielt er bei Trainer Niko Kovac aber eine immer wichtigere Rolle. „Er nimmt immer auch die Trainer dazu in der Videoanalyse. Und es ist einfach schön zu sehen, auch wenn er eingewechselt wird, welche Intensität er dann sofort auf den Platz bringt. Er ist in der Lage, defensiv wirklich abzuräumen und Räume zuzustellen“, lobte Ricken.

Dem Gegner am Mittwochabend begegnet Ricken mit großem Respekt. Betis sei nicht „zu unterschätzen“, betonte Ricken. „Die haben einen guten vierten Platz in der spanischen Liga. Die haben auch unter anderem gegen Real Madrid gewonnen, in der Champions League auch alle Spiele gewonnen“, sagte Ricken über eine „wirklich erfahrene und technisch gute Mannschaft“.