Vor dem Champions-League-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Galatasaray sorgt ein Social-Media-Post für Wirbel. Nach heftigen Reaktionen aus der Türkei löscht der Bundesligist den Beitrag und entschuldigt sich.

Noch vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels bei Galatasaray hat der VfB Stuttgart (Dienstag ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) für Aufsehen gesorgt. Die Schwaben veröffentlichten am Montagabend in den sozialen Netzwerken ein Foto aus dem Stadion, auf dem eine Lautsprecheranlage mit drei grübelnden Emojis zu sehen war.

Der Beitrag wurde von vielen Nutzern als Anspielung auf die legendäre Atmosphäre im Istanbuler Stadion verstanden. Immer wieder wird in Fankreisen darüber diskutiert, ob die enorme Lautstärke bei Heimspielen auch durch die Stadionlautsprecher unterstützt wird. Einen Beleg dafür gibt es nicht.

Sevgili Gala camiası,



Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve… — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 2, 2026

Galatasaray reagiert gelassen

Vor allem unter Galatasaray-Anhängern löste der Post zahlreiche verärgerte Reaktionen aus. Der VfB reagierte darauf, löschte das Bild und veröffentlichte eine Entschuldigung. Darin erklärte der Klub, man habe nicht die Absicht gehabt, „jemanden zu verletzen“. Weiter hieß es: „Falls eine solche Situation aufgetreten ist, entschuldigen wir uns.“

Unter dem Entschuldigungsbeitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit tausende Reaktionen. Galatasaray selbst reagierte deutlich gelassener und richtete freundliche Worte an den Gegner. „Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!“, schrieb der türkische Spitzenklub als Antwort.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.