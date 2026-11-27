Erstmals gewinnt ein Klub aus Andorra ein Gruppenspiel in einem Europapokal - und blamiert den FC Kopenhagen.

Nach dem historischen Sieg brachen bei Andorras Meister alle Dämme. „26. November 2026. Ein Tag für die Ewigkeit“, war auf der Instagram-Seite von Inter d’Escaldes zu lesen, und dazu: „Ein kleines Land. Ein großartiger Verein. Eine unvergessliche Nacht.“ Garniert wurde der Beitrag mit zahlreichen Jubelbildern vom 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Kopenhagen in der Conference League.

Erstmals hatte ein Klub aus dem kleinen Pyrenäen-Land ein Gruppenspiel in einem Europapokal gewonnen – und dann auch noch gegen den dänischen Rekordmeister. Auch Torschütze David Lopez konnte es kaum glauben. „Heute haben wir bewiesen, wer wir sind: Inter d’Escaldes – ein großer Verein, eine großartige Mannschaft. Vor allem aber sind wir ein eingeschworenes Team“, sagte er.

Schon im Sommer hatten die Blau-Schwarzen für Aufsehen gesorgt, als sie sich als erstes Team aus Andorra für die Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs qualifiziert hatten. Der erste Sieg topte dies nun noch einmal. „Das ist wirklich eine einmalige Sache, wir genießen as in vollen Zügen. Zu Beginn des Spiels dachten wir, dass wir einen Punkt mitnehmen könnten. Dann haben wir daran geglaubt, dass wir gewinnen können“, sagte Lopez.

Bei Escaldes in der Startelf stand Maurizio Pochettino, dessen Vater Mauricio Pochettino neuerdings Teammanager bei Manchester United ist. Trainer Felip Ortiz ist ein Jugendfreund des früheren spanischen Weltmeisters Carles Puyol aus gemeinsamen Tagen beim FC Barcelona.

DEINE MEINUNG

In Dänemark gab es derweil Hohn und Spott für den FCK und Trainer Bo Svensson, Ex-Coach des FSV Mainz 05 und von Union Berlin. „Eine Schande für den FCK“, schrieb Ekstrabladet. Der Klub habe „eine historisch peinliche Leistung“ abgeliefert. Es war eine Demütigung der größten Art“, die 400 mitgereisten Fans seien zu bedauern.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach