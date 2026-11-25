Paris Brunner fehlt der AS Monaco im Conference-League-Spiel bei Heart of Midlothian. Der Stürmer ist verletzt.

Paris Brunner steht der AS Monaco für das Auswärtsspiel in der Conference League gegen Heart of Midlothian (Donnerstag ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung. Der deutsche Stürmer fehlt wegen einer Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskulatur.

Nach dem Training am Mittwochvormittag im monegassischen La Turbie musste der Trainerstab den Ausfall des Angreifers hinnehmen. Brunner reiste nicht mit nach Schottland und soll untersucht werden. Wie schwer die Verletzung ist, muss sich dabei noch zeigen.

Paris Brunner spielt bei der AS Monaco in dieser Saison stark auf Paris Brunner spielt bei der AS Monaco in dieser Saison stark auf © IMAGO/ZUMA Press Wire

Auch Torwart Philipp Köhn und Verteidiger Mohammed Salisu fehlen und sollen untersucht werden. Köhn plagen muskuläre Beschwerden, Salisu hat Probleme am Knie. Aleksandr Golovin, Ansu Fati und Stanis Idumbo stehen ebenfalls nicht zur Verfügung – sie hatten bereits die vorherigen Spiele verletzt verpasst.

Trainer Luís kann auf Rückkehrer zurückgreifen

Trainer Filipe Luís kann dagegen auf Mika Biereth und Christian Mawissa zurückgreifen. Mawissa war zu Wochenbeginn ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Zum 24-köpfigen Aufgebot gehören zudem die Nachwuchsspieler Safouane Benzahra, Anis Soubeir, Melvin Gomes da Veiga und Torwart Loïc Tiamuna Lubaki.

Neben Biereth stehen Matthis Abline, Folarin Balogun und Mathys Detourbet für den Angriff im Kader. In Edinburgh tritt Monaco im Tynecastle Park an. Dort ist für Mittwochabend auch die Pressekonferenz mit Filipe Luís vor dem Spiel angesetzt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.