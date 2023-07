Faeser und Bas besuchen DFB-Frauen im WM-Trainingslager

Auf dem "Homeground" in Franken absolvieren die Vize-Europameisterinnen seit Samstag ihren zweiten und letzten Lehrgang vor dem Abflug zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Am Freitag (20.30 Uhr/ARD) steht die Generalprobe in Fürth gegen den WM-Debütanten Sambia an.