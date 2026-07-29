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DFB-Frauen vor WM: Hammer-Tests vs. Australien & Japan

Deutschland gegen Australien und Japan

Auf das DFB-Team warten in Karlsruhe und Bremen zwei WM-Härtetests.
Die DFB-Frauen sind im Oktober gefordert
Die DFB-Frauen sind im Oktober gefordert
© picture alliance/ SVEN SIMON/SID/Frank Hoermann / SVEN SIMON
SID
Auf das DFB-Team warten in Karlsruhe und Bremen zwei WM-Härtetests.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bekommt es im Oktober mit zwei hochkarätigen Gegnern zu tun. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück trifft zunächst am 9. Oktober in Karlsruhe auf Australien, ehe vier Tage später in Bremen das Duell mit Asienmeister Japan folgt. Es sind zwei richtige WM-Härtetests.

Testspiele als WM-Vorbereitung

Für die deutsche Mannschaft ist die Partie in Karlsruhe (20.30 Uhr/ZDF) der erste Auftritt an diesem Ort seit 20 Jahren. Im November 2006 hatte die Auswahl im damaligen Wildparkstadion gegen Japan gespielt (6:3). In Bremen (17.45 Uhr/ARD) gastieren die DFB-Frauen zum zweiten Mal.

Nationaltrainer Wück hatte zuletzt mit Blick auf die Länderspiele Richtung WM 2027 in Brasilien gesagt: „Wir wollen da die nächsten Schritte gehen – ohne den Druck zu haben, uns noch qualifizieren zu müssen. Da können wir Dinge ausprobieren“. Man werde die Spiele vor allem „als Vorbereitungsmaßnahmen nutzen“.

Weserstadion repariert bis 13. Oktober

Bis zum 13. Oktober sollen auch die Reparaturarbeiten im Weserstadion nach dem Tribüneneinsturz Anfang Juli abgeschlossen sein. Bei Modernisierungsarbeiten im VIP-Bereich war eine tragende Säule durchtrennt worden.

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