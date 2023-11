"Unvergesslich": Däbritz nimmt Olympia 2016 als Antrieb

Nationalspielerin Sara Däbritz hat vom olympischen Fußballturnier als Highlight mit einzigartigem Flair geschwärmt. "Die Olympischen Spiele, die ich erleben durfte, sind immer in meinem Herzen und unvergesslich", sagte die 28-Jährige von Olympique Lyon vor dem Nations-League-Showdown gegen Dänemark am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock.